Cadavrul unui nou-născut a fost găsit pe o plajă din stațiunea Eforie Nord. Un turist a descoperit fătul care se afla într-un sac menajer adus la mal de valurile mării

Anchetatorii au mers la fața locului, au ridicat probe și au făcut măsurători. Aceștia încearcă să pună cap la cap toate detaliile pe care le-au aflat, astfel încât să-și dea seama dacă fătul a fost lăsat de mama lui sau dacă o altă persoană l-a adus lăsat în mare.

În jurul orei 9.00 dimineața, descoperirea a fost făcută de un bărbat care se afla pe plaja din Eforie Nord. Acesta a mers în zona unui golf pentru a admira peștii din zonă și a văzut că valurile aduc către mal un sac. A verificat să vadă ce e în el și a găsit fătul, a anunțat angajații plajei, iar aceștia au sunat la 112. Polițiștii au confirmat ceea ce a spus turistul.

”La data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 09.20 , polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o plajă, a fost găsit cadavrul unui făt”, a precizat IPJ Constanța.

După ce s-a terminat ancheta la fața locului, trupul neînsuflețit al bebelușului a fost ridicat din golf și dus la morgă pentru efectuatea necropsiei.

Ancheta va continua pentru ca polițiștii să afle cine e responsabil pentru situație și cum a ajuns noul-născut în valurile mării.

Un turist a fost cel care a observat fătul, care se afla într-un sac menajer. “L-am găsit și am anunțat oamenii de aici, de la plajă și am zis că nu-mi vine să cred ce am găsit. M-am uitat mai bine și era într-un săculeț menajer închis, era un avortor.”

Turistul, afectat de ce a găsit, a dat și un mesaj tinerilor care fac copii și i-a îndemnat să îi păstreze și să îi crească.

Cercetările în acest caz sunt în curs de efectuare.

ŞTIRILE ZILEI