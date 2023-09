Cadavrul unui nou-născut, găsit de un turist într-un sac menajer pe o plajă din Eforie

Cadavrul unui nou-născut, găsit pe o plajă din Eforie

”La data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 09.20 , polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o plajă, a fost găsit cadavrul unui făt”, a precizat IPJ Constanța.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă.

Un turist a fost cel care a observat fătul, care se afla într-un sac menajer. “L-am găsit și am anunțat oamenii de aici, de la plajă și am zis că nu-mi vine să cred ce am găsit. M-am uitat mai bine și era într-un săculeț menajer închis, era un avortor.”

Turistul, afectat de ce a găsit, a dat și un mesaj tinerilor care fac copii și i-a îndemnat să îi păstreze și să îi crească.

Cercetările în acest caz sunt în curs de efectuare.

