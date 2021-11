Cabinetul Nicolae Ciucă s-a reunit în prima ședință de guvern. Pe ordinea de zi, un proiect de ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

Nicolae Ciucă, premierul României

Premierul Nicolae Ciucă: “Astă seară are loc prima ședință a Guvernului României, după o perioadă de criză politică. Și doresc să multumesc încă o dată Parlamentului României pentru că ne-a acordat votul de încredere, doresc să mulțumesc partidelor politice, care au înțeles că mai presus de orice este cetățeanul și interesul țării. Noi ne găsim în acest format pentru a parcurge ordinea de zi, care are un singur punct: este vorba de un proiect de ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Înainte de a intra în dezbaterea acestui punct pe ordinea de zi doresc să menționez că astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și consider că Guvernul României poate să transmită un mesaj prin care condamnă orice fel de violență împotriva femeilor".

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru numirea Guvernului PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciucă. Noul premier și membrii cabinetului său au depus jurământul la Palatul Cotroceni.

Plenul Parlamentului a acordat, joi, votul de încredere Guvernului cu 318 voturi "pentru" şi 126 voturi "împotrivă".

