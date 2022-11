Cabinetul Ciucă, un an de guvernare. Într-o perioadă de crize, actuala coaliție a asigurat stabilitatea țării, a declarat premierul

După un an de guvernare, prim-ministrul Nicolae Ciucă se arată optimist. Într-o perioadă de crize, de la pandemie până la război în apropierea granițelor și problemele din energie, actuala coaliție a asigurat stabilitatea țării, a declarat premierul.

Premierul Nicolae Ciucă: La un an de la preluarea mandatului, le mulțumesc cetățenilor pentru că ne-au investit cu încredere și pentru că au avut răbdare cu noi într-un an atât de dificil, și le mulțumesc membrilor cabinetului și tuturor reprezentanților instituțiilor guvernamentale care au cooperat (...) Am reușit să avem o proiecție de buget pentru 2023, astfel încât să continuăm măsurile de protecție socială, astfel încât să putem să asigurăm creșterea pensiilor și salariilor și susținerea mediului de afaceri, a economiei ca să se mențină în echilibru în acest ansamblu al previziunilor care ne spun că situația economică la nivel european și mondial se va confrunta cu o recesiune.

