Ca urmare a schimbărilor climatice, fermierii americani au început să cultive cafea

Culturi de cafea

Interesant este că ferma lui Armstrong nu este într-o ţară tropicală din America Centrală ci în localitatea Ventura, staul California, la doar 97 de kilometri sud de Los Angeles.



"Cred că acum pot să spun că sunt un cultivator de cafea", se laudă David Armstrong după ce a plantat şi ultimii arbuşti de cafea de tip arabica.



Cafeaua este produsă în principal în regiunile dintre Tropicul Cancerului şi Tropicul Capricornului, unde ţări precum Brazilia Columbia, Etiopia şi Vietnam au cea mai bună climă pentru arborii de cafea, care au nevoie de căldură constantă pentru a supravieţui.

Însă schimbările climatice modifică temperaturile în întreaga lume. Asta afectează culturile agricole în numeroase părţi dar deschide şi noi posibilităţi în alte regiuni. Printre acestea se numără California şi Florida unde cercetătorii studiază posibilitatea de a cultiva cafea.



David Armstrong s-a alăturat recent unui grup de fermieri care au decis să ia parte la cel mai mare program de cultivare de cafea în SUA. Această ţară este cel mai mare consumator mondial de cafea dar produce doar 0,01% din recolta mondială de cafea, şi toată această producţie are loc în Hawaii, unul din singurele două state americane cu un climat tropical, alături de sudul statului Florida.



"Nu am niciun fel de experienţă în cultivarea cafelei" spune Armstrong, care în mod normal cultivă citrice şi avocado.



Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), cafeaua utilizează cu 20% mai puţină apă decât majoritatea fructelor. Apa a devenit o raritate în California după recentele secete şi incendii de pădure. În aceste condiţii, mulţi fermieri au decis să schimbe culturile pentru a face faţă limitelor introduse cu privire la utilizarea apei.



"Am ajuns la 100.000 de arbuşti de cafea", spune Jay Ruskey, fondator şi director general la Frinj Coffee, o companie care oferă fermierilor interesaţi să cultive cafea un parteneriat ce include seminţe, procesare şi marketing.



Momentan, Frinj Coffee este o mică firmă care ţinteşte doar cumpărătorii de tip high-end. Frinj vinde un săculeţ cu 5 uncii (140 de grame) de boabe de cafea pentru 80 de dolari, în timp ce lanţul de cafenele Starbucks vinde un săculeţ de 8 uncii de cafea premium pentru 35 de dolari. În acest an, Frinj a produs doar 2.000 de livre (907 kilograme) de cafea uscată de la un număr de opt ferme.



"Suntem încă la început, creştem în termeni de ferme şi capacităţi de procesare. Încercăm să ţinem preţul sus şi vindem tot ceea ce producem", spune Ruskey, adăugând că firma sa este deja profitabilă.



Pe măsură ce clima se încălzeşte în sudul SUA, cercetătorii de la Universitatea din Florida lucrează şi ei la un program pilot pentru a vedea dacă arborii de cafea pot supravieţui în acest stat. Cercetării tocmai au transplantat în câmp deschis arbuştii de cafea arabica care până acum au crescut în seră, existând riscul ca plantele să moară după ce vor fi expuse la frig atunci când va veni iarna.



"Va fi pentru prima dată când vor fi testaţi", spune Diane Rowland, cercetătorul care conduce acest proiect. Rowland a precizat că specialiştii au decis să plante arbuştii de cafea lângă arborii de citrice, o tehnică utilizată şi în alt părţi ale lumii deoarece arborii mai mari protejează de vânt şi oferă umbră arbuştilor de cafea.



"Din cauza schimbărilor climatice, ştim că multe părţi ale lumii vor avea probleme în cultivarea de cafea pentru că va fi mult prea cald, aşa că Florida ar putea fi o opţiune", spune Rowland.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI