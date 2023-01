Câți etnici minoritari mai trăiesc în România? Dezbaterea live este duminică, ora 11.00, la TVR INFO

Teodora Drăgoi şi Boris Velimirovici vă invită la început de an la un dialog despre rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor din România din 2022. Invitații lor sunt specialiști, statisticieni, profesori și reprezentanți ai grupurilor etnice.

Teodora Drăgoi şi Boris Velimirovici

Dezbaterea live este duminică, 15 ianuarie, ora 11.00, la TVR INFO.

Populația României continuă să scadă. O știm cu toții și acum este confirmat. Rezultatele provizorii ale recensământului din 2022 arată că am pierdut peste 1 milion de locuitori în 10 ani. Asta înseamnă că pentru prima dată în ultimii 50 de ani, România are sub 20 de milioane de locuitori. Cauzele sunt multiple, că vorbim de migrație, mobilitate europeană, îmbătrânirea populației, natalitatea scăzută.



Dar cum arată statisticile în ceea ce privește populația minoritară? Dacă la primul recensământ după Marea Unire, populația etnic minoritară era de aproximativ 28%, la cel din 2011, era de 11% din totalul de 20,1 milioane de locuitori. Iată că în 2022, din totalul populației de 19 milioane de locuitori, peste 89% sunt români, 6% maghiari și 3,4% romi, și grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 10 mii sunt: ucraineni, germani, turci, ruși-lipoveni, tătari, sârbi și slovaci.



Ce se întâmplă în România de astăzi, cum ne afectează aceste rezultate, ce măsuri ar trebui luate de statul român, ce înseamnă pentru minorități aceste cifre, aflăm într-o nouă dezbatere Info Etnic.



La discuție, alături de cele două gazde, Teodora Drăgoi şi Boris Velimirovici, vor fi prezenți: Vladimir Alexandrescu - purtător de cuvânt, Institutul Național de Statistică, Lacziko Eniko Katalin – secretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, deputatul Varujan Pambuccian - liderul Grupului Minorităților Naționale din Parlamentul României, Cătălin Manea – deputat, Asociația Partida Romilor Pro-Europa și vicepreședinte al Consiliului pentru Comunicare și Transparență al Recensământului, Iulian Paraschiv - președinte, Agenția Națională pentru Romi.

Ce se întâmplă cu populația României, cum ne afectează mobilitatea europeană și care este situația etniilor, aflăm duminică, 15 ianuarie 2023, de la ora 11.00, la „INFO Etnic”, în direct la TVR INFO. Echipa emisiunii dă întâlnire telespectatorilor săi şi online, pe pagina de FaceBook Alte Minorităţi şi pe tvrplus.ro.

