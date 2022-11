Câți bani primesc pensionarii și copiii, din 2023. Creșterile anunțate nu acoperă inflația

Coaliţia de guvernare a luat decizia de a creşte, de la 1 ianuarie, pensiile şi alocaţiile copiilor. Cîți bani vor primi pensionarii și copiii:

- De la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu 12,5 procente. Asta înseamnă că cine are pensia minimă va primi în plus 125 de lei. La polul opus sunt românii care au o pensie care pleacă de la 5 mii de lei. Vor mai primi cel puţin 625 de lei.

- Ca să vină în ajutorul pensionarilor cu venituri mici, coaliţia de Guvernare a mai decis ca cei care au un venit până în 3.000 de lei să primească şi o serie de ajutoare. Acestea nu vor fi însă acordate lunar: unele vor fi date de două ori pe an, în timp ce altele se vor împărţi la fiecare două luni.

- De anul viitor vor creşte şi alocaţiile copiilor. Însă vor fi indexate cu rata inflaţiei din 2021. Asta înseamnă că vor primi în plus 12 lei cei care au vârste cuprinse între 2 şi 18 ani. În schimb la copiii de până în 2 ani și cei cu handicap creşterea va fi de 30 de lei.

Coaliţia de guvernare a mai decis indexarea indemnizaţilor veteranilor şi a urmaşilor cu 30%, iar persoanele cu dizabilităţi vor primi a 13 a indemnizaţie. Toate aceste creşteri şi ajutoare anunţate vor avea un impact bugetar estimat la peste 26 de miliarde de lei.

Orice ban în plus este bine-venit, problema este că majorările anunţate nu acoperă scumpirile din ultimul an.

Analiştii economici spun că aceste majorări vor creşte datoria externă a ţării.

”Aceste costuri suplimentare trebuiau asumate. Astăzi orice leu în plus la cheltuielile bugetului consolidat, incluzând aici bugetul de pensii, este un leu împrumutat”, susține Gabriel Biriș, expert fiscalitate.

Toate datele arată că inflaţia va creşte în continuare.

”Orice creştere de venituri, că sunt salarii, că sunt pensii, orice creştere de deficit bugetar adaugă la cererea internă şi pune o anumită presiune pe preţuri”, explică Adrian Codîrlaşu - vicepreşedinte CFA.

”Acum avem hiperinflaţia. Este în cea mai mare parte datorată politicilor fiscale şi financiare greşite în ultimii ani de zile”, adaugă Gabriel Biriş.

Majorările şi ajutoarele vor intră în vigoare numai după ce vor fi adoptate de Guvern.

