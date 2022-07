C.E de Natație Juniori 2022 - Ştafeta combinată a României, medalia de argint la 4x100 m liber. David Popovici: Eu zic că am obţinut fix ce am vrut în finala de ştafetă mixtă

Delegaţia României are un palmares de trei medalii, două de aur şi un argint, după două zile de întreceri la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni, ultima fiind cucerită la ştafetă mixtă 4x100 m liber, unde David Popovici a dat din nou tonul în lupta pentru podium.

''Publicul ne-a ajutat foarte mult. E cel mai tare lucru ca sportiv să intri pe arena ta, pe câmpul tău de luptă, şi să auzi pe fundal vuietul. Îmi place foarte mult să stau să-i urmăresc pe colegii mei, cred că îmi place mai mult să fac parte dintr-o ştafetă, deşi sunt destul de începător la asta, pot să spun. Sunt nou în acest club al ştafetelor, dar e foarte frumos să stai pe margine şi să-ţi încurajezi colegii, să stai cu sufletul la gură. Am făcut un efort comun, am muncit fiecare cât de bine am putut, am stabilit să ne facem cursa cât de bine putem şi eu zic că am obţinut fix ce am vrut. Mă bucură publicul, mă bucură atmosfera, energia pe care o primim şi faptul că am reuşit să adunăm atât de mulţi oameni să vină într-un loc şi să urmărească sportul ăsta pe care îl iubim cu toţii, înotul, nataţia'', a declarat David Popovici după finală.

La rândul ei, Bianca Costea, calificată şi în finala de la 50 m liber de joi, a declarat: ''Cu toţii ne-am propus să facem cea mai bună cursă a noastră şi cu siguranţă David are o experienţă mult mai mare în acest domeniu şi avem ce învăţa de la el''.

VIDEO - Festivitatea de premiere

Ştafeta României, care intrase în ultimul act cu al şaselea timp din calificări, a încheiat pe locul 2 cu timpul de 3 min 29 sec 35/100, după Ungaria, care a terminat în 3 min 28 sec 83/100. Sportivii români au condus mare parte din cursă, însă au pierdut medalia de aur pe ultima sută de metri.

Medalia de bronz a revenit ştafetei din Polonia cu 3 min 29 sec 85/100.

În sesiunea de dimineaţă, ştafeta combinată a României a obţinut calificarea într-o altă componenţă: David Popovici, Ştefan Cozma, Anastasia Bako şi Irina-Ana Preda.

Tot miercuri seara, Bianca Costea s-a calificat în finala probei de 50 m liber feminin cu timpul de 25 sec 51/100, al treilea al semifinalelor. Cea de-a doua reprezentantă a României în această probă, Anastasia Bako, s-a oprit în semifinale, obţinând penultimul timp ( 26 sec 18/100).

Delegaţia României a câştigat până acum trei medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: două de aur prin ştafeta masculină 4x100 m liber, alcătuită din David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu, şi prin David Popovici în proba de 200 m liber şi una de argint prin ştafeta mixtă de 4x100 m liber David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.

