ACTUALIZARE 13.06 Potrivit unui Proces verbal de sesizare din oficiu, cu antetul Ministerului Public - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, locotenent colonelul magistrat Pîrlog Bogdan, procuror militar, s-a deplasat în Piața Victoriei după ce a constatat din imaginile prezentate în spațiul public că "există suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natură penală de către cadrele militare din dispozitivul de asigurare a ordinii publice".

Procesul verbal are data de 11.08, dar în text se menționează de două ori despre evenimente din 10.06.2018. Și numele procurorului este scris greșit.

În document se arată că "în mijlocul participanților pașnici acționau un număr de peste o mie de persoane care se manifestau violent atât la adresa forțelor de ordine, cât și la adresa manifestanților pașnici, încercând forțarea cordonului de jandarmi".

Procesul verbal a fost încheiat într-un exemplar.

ACTUALIZARE 12.40 Comunicatul Jandarmeriei: "În data de 10 august a.c., în Piața Victoriei, pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piața Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat cât și în zona dispozitivelor alaturi de reprezentanții Jandarmeriei, Poliției și autorităților publice centrale și locale".

ACTUALIZARE 11.49 "În ultima vreme (...) am auzit foarte multe invenţii, care nu pot fi numite ştiri, despre faptul că aş fi constituit diverse celule, diverse comitete. Eu cred că sunt unii care îşi doresc cu orice chip să scape de ministrul de Interne şi de Guvern. Eu zic să rămânem într-o stare de normalitate. (...) Până la urmă, sunt acele verificări care se vor face, sunt la dispoziţia organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să-şi facă treaba şi să stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele, plecând de la ideea pe care am susţinut-o şi cu ocazia ieşirii mele de sâmbătă, că nu mi-am depăşit în niciun fel competenţele legale, iar Jandarmeria şi-a coordonat toată intervenţia în piaţă sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piaţă", a declarat ministrul la sediul MAI, citat de Agerpres.



În opinia sa, nu există motive să-şi reproşeze ceva în legătură cu modul în care şi-a exercitat competenţele de ministru, iar dacă se va dovedi că au fost comise abuzuri, cei vinovaţi vor răspunde personal.



"Sunt şefii misiunilor operative care au fost acolo în piaţă, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenţiei şi, repet, totul sub supravegherea unui procuror militar. (...) Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil. (...) Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi astfel de aspecte, mai ales că sunt nişte verificări în curs, bineînţeles că se vor lua măsurile legale. Eu nu am încurajat niciodată niciun fel de abuz", a precizat Carmen Dan.

"De la Parchetul Militar București nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă înaintat", a declarat marți prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu.



"În după amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcției generale de Jandarmi a municipiului București și s-a și răspuns, în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobilă înaintat excede competențelor profesionale și deontologiei profesionale (...) Vă asigur că nu, de la Parchetul Militar București nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă înaintat", a declarat Corbu.

Prim procurorul Parchetului Militar a subliniat că sub nicio formă nu ar fi trebuit să participe un procuror la centrul de comandă mobilă.

Sâmbătă, și purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, a susținut că la acțiunea de vineri a fost implicat un procuror militar.

"În permanență, de la începerea activității, până la finalitatea ei, am avut lângă noi un procuror delegat de la Parchetul Militar, care se va pronunța (...) asupra legalității acțiunilor Jandarmeriei Române", a subliniat Militaru în conferința de presă de sâmbătă.

