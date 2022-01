BUZĂU Un bărbat a fost agresat de agenții firmei de pază a unui supermarket, atunci când a reclamat că reducerile unor produse nu i-au fost aplicate la casă. Polițiștii l-au anchetat și pe cel care filma scena

Bărbatul care apare pus la pământ în filmare a mers la supermarket și a pus în coșul de cumpărături și produse la preț redus. La casă a fost surprins să vadă că pe bonul fiscal produsele reduse la raft au fost taxate la preț întreg. Nemulțumit, a cerut să i se facă dreptate.



Leonard Popovici, bărbatul agresat: Am vorbit cu șeful de magazin. El a spus că e firesc să mai fie neclarități de genul asta. Când m-au scos afară din magazin, cei de la pază m-au imobilizat, m-au trântit, mi-au rupt mâna.



Din cauza tonului ridicat, casiera a apăsat butonul de panică. La fața locului au ajuns agenții firmei de pază cu care supermarketul are contract.



Altercația dintre bărbatul nemulțumit și agenții de intervenție a degenerat când un alt cumpărător care filma a încercat să țină partea victimei.



Adi Ionașcu, martor: Erau foarte violenți, foarte agresivi băieții ăștia. După asta a venit și poliția. Mi-a cerut să mă legitimez. M-am legitimat, dar dânsul avea o problemă cu telefonul și portofelul meu. Se vede pe filmare că m-au agresat, eu nu am refuzat legitimarea.



Polițiștii solicitați telefonic la 112 de către victimă l-au încătușat pe cel care filma pe motiv că a refuzat să se legitimeze. Atât cumpărătorii, cât și agenții de pază au fost audiați de polițiști.



Inspector principal Ane Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău: Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au demarat cercetări sub coordonarea Parchetului, pentru a stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă de către agenții de pază.



Firma de pază susține că intervenția a fost pe măsura agresivității cumpărătorului.

Roxana Pavelescu, reprezentant firmă de pază Buzău: Echipajele noastre de intervenție au acționat conform fișei postului, deoarece persoana recalcitrantă refuza să părăsească locația.



Echipa de comunicare a supermarketului a precizat că va analiza situația creată.

ŞTIRILE ZILEI