Mitingul, desfăşurat la iniţiativa primarului Constantin Toma (PSD), a început în zona platoului Pieţei Dacia, în jurul scenei de spectacole amplasate de primărie pentru Târgul de Crăciun, ulterior un grup de manifestanţi deplasându-se şi în faţa sediului Instituţiei Prefectului. Manifestanţii au purtat pancarte cu mesaje: "Vrem hrană sănătoasă, ministrul nu ne lasă", "Asta e România normală?", "Ruşine, ruşine să vă fie!".

"Trebuie să ne sprijinim valorile, asta nu este o Românie normală în care sunt demise valori ale naţiei române - Costel Vînătoru, care toată viaţa a muncit pentru a păstra şi dezvolta seminţele româneşti, tezaurul României, poate mai important decât tezaurul de la Banca Naţională. Vrem demnitate pentru acest oraş, pentru România. Banca de gene a României este o idee minunată a lui Costel Vînătoru şi am încercat şi am reuşit să îl sprijinim cu toţii astfel încât pe 12 septembrie s-a înfiinţat această instituţie care ne dă o şansă să ne dezvoltăm România aici, la noi acasă, să ne recuperăm tradiţia, să ne recuperăm istoria şi să o punem în valoare", a afirmat primarul.



Toma a anunţat că dacă cercetătorul Costel Vînătoru nu va fi repus în funcţie vor urma şi alte proteste. Primarul a mai citit mesaje de susţinere pentru Costel Vînătoru transmise de către actorul Dan Puric şi Irina Marghiloman, ultimul descendent al omului politic conservator buzoian Alexandru Marghiloman.



Fostul director al AFIR, Adrian Chesnoiu, a fost delegat joi la Banca de resurse vegetale din Buzău, înlocuindu-l pe Costel Vînătoru, cel care fusese detaşat timp de un an de la Staţiunea de cercetări legumicole Buzău pentru implementarea acestui proiect.

