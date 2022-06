Bulgaria se așteaptă la o recoltă bună de grâu anul acesta și la exporturi solide

Grâu / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

"Ne aşteptăm ca recolta de grâu să fie apropiată de cea de anul trecut. Dacă va fi de 6,5 milioane de tone sau 6,7 milioane de tone, asta va depinde de condiţiile de însămânţare în diferite părţi ale ţării", a spus Petar Kirovski, responsabil cu însămânţările culturilor de cereale în cadrul Ministerului bulgar al Agriculturii.



Ţara vecină se numără printre cei mai mari exportatori de grâu din Europa. Anul trecut a înregistrat o recoltă record, de 7,1 milioane de tone, în creştere faţă de o producţie de 4,7 milioane de tone în 2020 şi de 6,1 milioane de tone în 2019.



Cu un consum intern de aproximativ 1,5 milioane de tone pe an, Bulgaria a exportat până acum aproape 5 milioane de tone de grâu din recolta anului 2021, a precizat Kirovski.



"Având în vedere că ne aşteptăm la o recoltă bună în acest an, vor fi disponibile cantităţi mai mult decât suficiente pentru export. Cu siguranţă, peste 4 milioane de tone de grâu vor fi exportate", a declarat Petar Kirovski.



În plus, și însămânţările de orz din Bulgaria sunt într-o stare bună. Oficialii se aşteaptă ca şi recolta să fie apropiată de cea de anul trecut, când fermierii bulgari au recoltat peste 680.000 de tone de orz.

Sursa: Agerpres

