Budăi susţine că a avut acordul PSD să facă anunţul privind creşterea salariilor şi pensiilor

Marius Budăi, ministrul Muncii

"Eu sunt ministrul Muncii şi celor care muncesc acum, sunt ministrul Muncii al celor care au muncit până acum şi nu mi se pare corect ca într-o ţară civilizată cei care au muncit şi cei care muncesc să se zbată în sărăcie", a declarat Budăi, la Parlament.

Întrebat de jurnalişti dacă trebuia să-i ceară acordul premierului Nicolaie Ciucă înainte de a face declaraţiile privind creşterea pensiilor şi salariilor, Budăi a spus: "Eu am avut acordul Partidului Social Democrat, care m-a însărcinat să prezint aceste măsuri şi pe care, aşa cum am spus, le vom prezenta către coaliţie, spre analiză".

De asemenea, Budăi a fost întrebat dacă PSD va ieşi de la guvernare, dacă PNL nu acceptă aceste majorări.

"Nu, noi am spus că ţinem la aceste măsuri şi că sperăm prin dialog, aşa cum am avut până acum în coaliţie, să ajungem la varianta cea mai corectă şi cea mai sustenabilă pentru cetăţenii români (...) Nu sunt eu în măsură să răspund la această întrebare. Am spus şi ieri, nu sunt nici liderul coaliţiei, nu sunt nici liderul PSD", a răspuns ministrul Muncii.

Miercuri, la Constanţa, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a declarat că PSD va propune coaliţiei de guvernare majorarea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut, iar pensia minimă ar putea creşte de la 1.000 de lei la 1.100 de lei de la 1 ianuarie anul viitor.

Ulterior, premierul Nicolae Ciucă a spus că "declaraţiile sau intenţiile" exprimate de ministrul Marius Budăi privind creşterea pensiilor şi a salariilor la începutul anului viitor nu au fost discutate nici în coaliţie, nici în Guvern, menţionând că toate aceste chestiuni urmează să fie clarificate la Palatul Victoria.

