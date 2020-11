Multe celebrități din lumea sportului și din divertisment jubilează. Cher povestește pe Twitter că a sărit pe pat de fericire.

BETWEEN JUMPING ON MY BED & CRYING I COULDN’T TWT‼️I HAVE WANTED HIM TO BE PRESIDENT SINCE 2006 MY DREAM HAS COME TRUE

Lady Gaga, invitată de onoare la ultimul miting al lui Joe Biden, scrie "numai iubire pentru noul comandant suprem și pentru prima femeie vicepreședinte".

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk