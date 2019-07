Bucuria oamenilor, suferința naturii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Santorini este una dintre cele mai populare insule greceşti. Este vizitată în fiecare vară de peste două milioane de turişti. Dar ce reprezintă un paradis pentru oameni este un adevărat iad pentru cei peste 360 de măgăruşi care trăiesc acolo. Zilnic suferă în soarele arzător cărând în cârcă zeci de oameni.

Căldura, biciul îngrijitorilor, care de multe ori este folosit în exces şi povara pe care animalele sunt obligate să o care zilnic, îi îngrijorează pe iubitorii de animale.

“Animalele sunt muncite prea mult timp şi obligate să care greutăţi prea mari. Aceste animale nu ar trebui să care mai mult de a cincea parte din greutatea corpului lor”, spune Christina, îngrijitor de măgari bolnavi.

Turiştii au devenit o problemă şi pentru cultivatorii de lavandă din sudul Franţei. În această perioadă, sute de oameni merg zilnic în zona platoului Valensole pentru o fotografie demnă de like-uri. Şi nu toţi sunt respectuoşi cu natura şi munca cultivatorilor.

„Dacă iau câte una-două nu e o problemă, dar când fac buchete mari atunci trebuie să le atragem atenţia că sunt totuşi pe o proprietate privată”, explică Rami Angelvin, cultivator de lavandă.

Chiar dacă turiştii iau cu asalt regiunea doar două luni pe an, este suficient pentru a provoca stricăciuni considerabile. Mai ales că numărul lor creşte de la an la an. Acum sunt mulţi chinezi, graţie unui program TV urmărit de 200 de milioane de oameni şi care a popularizat regiunea Valensole.

