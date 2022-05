BUCUREȘTI | Un motociclist a înjunghiat un șofer și pe pasagerul acestuia, după o șicanare în trafic

Agresivitatea in trafic este in continua creștere în România. Asta și pe fondul unui vid legislativ care a a durat până la începutul acestui an. Acum, șoferii agresivi primesc o amenda maximã de 725 lei, iar permisul de conducere este supendat pentru 30 de zile. In ultimele 3 luni, politiștii au ajuns să dea lunar 400 de amenzi pentru această faptă.

Ultima situatie de acest gen s-a înregistrat sâmbătă seara, în Capitala. Motociclistul și șoferul circulau pe DN1 dinspre Otopeni spre București și s-au șicanat în trafic mai mult timp, până în zona Fântâna Miorița, intersecția de la Gara Băneasa. Apoi, atât motociclistul cât și șoferul au oprit și s-au luat la bătaie. Pasagerul din mașină a intervenit și el, iar la un moment dat motociclistul i-a înjunghiat pe cei doi. Martorii au sunat la 112 și la faţa locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. Şoferul a fost înjunghiat în picior şi abdomen, iar pasagerul în umăr. Cei doi au fost duși la Spitalul Floreasca, iar motociclistul transportat la Spitalul Elias. Între timp poliţiştii au deschis o anchetă la faţa locului fac măsurători şi urmează să ridice filmările de pe camerele de supraveghere din zonă. Secţia 2 de poliţie a deschis deja un dosar penal. „În data de 21 mai 2022, în jurul orei 22:30, prin apel 112, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Secția 2 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că 3 bărbați sunt implicați într-un conflict fizic”, transmite Poliția printr-un comunicat. Din primele date a rezultat faptul că, pe fondul unei șicanări în trafic, cele trei persoane s-au implicat într-o altercație, în urma căreia conducătorul auto și cel moto au suferit anumite vătămări. Potrivit Poliției, cercetările în acest caz sunt continuate de Secția 2 Poliție în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul.

În loc să sactioneze mai dur astfel de fapte, deputații sunt pe punctul de a elimina din Codul Rutier definiția comportamentului agresiv și, implicit, suspendarea permisului pe o perioadă de 30 zile de zile. Numai anul trecut, numãrul persoanelor decedate în accidente rutiere a crescut cu 8%, ajungând la bilanțul trist de 1.778 de morți.

ŞTIRILE ZILEI