BUCUREȘTI | Patinoarul "Flamaropol", un vis lăsat în paragină. Şantierul se degradează de la o zi la alta

Sala Polivalentă și Patinoarul Mihai Flamaropol, rămase un vis pentru Capitală, primesc noi promisiuni. Primarul Bucureștiului a cerut din nou bani deși, dacă ne referim la patinoar, aceste trebuia să fie gata încă din 2019. Din păcate, zace în paragină de ani buni. Asta în timp ce Bucureștiului este singura capitală care nu are un patinoar. Budapesta, spre exemplu, are 16.

Șantierul Patinoarului Mihai Flamaropol a fost abandonat chiar în anul în care trebuia să fie inaugurat - 2019.



Lăsată în paragină, construcția se degradează de la o zi la alta. Acesta este și motivul pentru care Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a depus la Compania Națională de Investiții o cerere de includere a acestuia în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. Până acum, s-au cheltuit 27,5 milioane de lei, aproximativ 22% din valoarea totală. Între timp, contractul de execuție a fost reziliat, iar în prezent există un proces pe rol.



Bulgaria, care este cu 4 grupe sub România în Campionatul Mondial, are trei patinoare acoperite în Sofia, iar Ungaria, care este în aceeași grupă valorică cu echipa României, are 16 patinoare acoperite numai în Budapesta. Grav este că în momentul în care vechiul patinoar a fost demolat pentru a putea fi construit cel nou, erau în jur de 1.300 de copii care practicau sporturi pe gheață.



Deși Primăria susține că elementele din structura patinoarului sunt în conservare, specialiștii în construcții consultați de Știrile TVR spun că totul a fost lăsat de izbeliște.

