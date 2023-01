Brilliant | Remus Azoiței: "Predau lecții de vioară gratuite la București, pentru că eu datorez totul României"

Remus Azoiței este unul dintre cei mai apreciați violoniști români de peste hotare. A studiat la celebra școală de arte Julliard din New York și apoi a devenit cel mai tânăr profesor de vioară din istoria Royal Academy of Music din Londra, unde predă de peste 20 de ani.

La patru ani, Remus Azoiței a lăsat jucăriile și s-a așezat cât mai aproape de pick-up, unde un disc reda „Anotimpurile” de Vivaldi. De atunci, mama lui l-a încurajat să-și urmeze pasiunea pentru muzică. I-a fost alături chiar și atunci când profesoara de vioară din Galați i-a spus că nu are înclinație spre muzică și nu are rost să-l mai chinuie cu lecții de vioară. După un an, s-a dus la alt profesor care l-a încurajat și l-a învățat. I-a dat încrederea de care a avut nevoie pentru a străluci și la nici un an distanță a câștigat primul său premiu național.

În timp ce era student la Conservator, în București, renumita Juilliard School din New York l-a invitat la o audiție. Ca să facă rost de bani pentru a-și cumpăra biletul de avion, și-a vândut mașina, o Dacia 1300. Și după două minute pe scenă, i s-a spus „Thanks. Next candidate please!”. Trist, s-a întors acasă. Dar nu era deloc o veste rea. După un timp, a primit acasă o scrisoare în care era invitat să învețe în America. De atunci Remus Azoiței a cântat peste tot în lume și în 2011 a devenit cel mai tânăr profesor de vioară din istoria Academiei Regale de Muzică, din Londra.

