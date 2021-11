BRILLIANT| Premiant la NASA la doar 13 ani: Vreau să rămân în România și să fac performanță aici

Tudor Coman este în prezent elev în clasa a XI-a, are 17 ani și de doi ani lucrează în cadrul Adobe România într-o echipă de cercetare și dezvoltare. El se numără printre puținii elevi angajați de o companie multinațională la noi în ţară. Momentan lucrează la un produs din suita Adobe Primetime pentru prevenirea fraudei în online video şi spune că a ajuns în companie “dintr-o întâmplare”, însă atmosfera și oamenii foarte bine pregătiți de acolo l-au convins să rămână.

De atunci viața lui Tudor s-a schimbat, devenind un tânăr ce reușește să îmbine viața de elev cu responsabilitatea unui job. Desigur că nu este ușor, dar pasiunea poate întrece, de cele mai multe ori, orice limită făcând lucrurile să se întâmple într-un mod lin.

Când vine vorba de Tudor, lucrurile interesante nu se opresc niciodată. El mai este implicat și în organizarea unei conferințe pentru NASA, proiect început în anul 2017, după ce a câștigat Premiul 1 la un concurs. A fost invitat la o conferință anuală în SUA, unde a făcut voluntariat, iar acum este implicat în organizarea acesteia, într-o echipă de persoane răspândite pe tot globul.

Vestea cea mai bună este că tânărul își dorește să-și continue studiile tot aici, în România, fiind convins că Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București este exact locul care i se potrivește și mediul propice pentru a se dezvolta atât pe plan profesional, cât și social.

How to Raise a Tech Genius: Develop Your Child’s Computing Skills

Tudor Coman discovered his passion for computers early. “I wrote my first line of code at eight or nine,” he says. “I taught myself programming on the internet, and by ninth grade I decided it was time to look for a job.”

His job search led him to the internship program in Adobe’s Romania office. “By then, I was studying computer science in school, but it was very theoretical. During my internship, I finally got to see applied technology in action.” Coman was digging deep into big data and machine learning, and finding fulfillment in his new professional relationships.

“As an intern at Adobe, everybody treats you like a real colleague. They don’t think you are too young or inexperienced, so that made it easy for me,” he says. “Everybody listens to you, whether you’re an intern or a research scientist in a senior position.”

After two years with Adobe’s internship program, Coman joined Adobe as a software development engineer with the Account IQ team—a job he does each day after his high-school classes are over.

As part of the Account IQ team at Adobe, Coman is working with artificial intelligence (AI) to help reduce online fraud.

Our work will let companies see insights about users so they can help reduce online fraud, such as shared IDs and passwords,” he explains. “The most interesting part happens as we analyze users’ activities with machine learning, and we can begin to identify patterns—this helps us understand who might be sharing passwords.”

Coman’s work with Adobe has already contributed to three patent applications. And his accomplishments—including a first-place prize from NASA (at age 13) for his plan to build a permanent space settlement—have earned him high praise. He was also recently recognized on the Forbes Romania 30 Under 30 list.

ŞTIRILE ZILEI