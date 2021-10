BRILLIANT | Interviu cu violonistul Alex Tomescu, un artist pentru o lume

De ani şi ani, Alexandru Tomescu gândeşte şi susţine o serie de concerte neconvenţionale, care au menirea de a-i înlesni publicului înţelegerea muzicii, concerte organizate uneori, în spaţii neconvenţionale: în păduri, în catedrale, în staţii de metrou. Una dintre campaniile al cărei ambasador este, " Ascultă 5 minute de muzică clasică", un proiect al Radio România Muzical, își propune să apropie publicul larg de muzica clasică prin audiția propriu-zisă, atat în spații neconvenționale, cât și în școlile românești, la orele de muzică.

Gazda BRILLIANT, Loredana Negrilă, a vorbit cu el despre efectul pe care l-a avut mutarea muzicii clasice din sala de concert în spaţii neconvenţionale, despre modul în care își alege repertoriul, despre celebra vioară Stradivarius și „împrietenirea” cu aceasta, despre motivul pentru care, de ani și ani, zilnic cântă muzică de Bach.

Winner of many national and international awards and protagonist of more than 200 concerts and recitals held in some of the world's most famous performance halls, Alexandru Tomescu carries the message of classical music in the most unusual places in the country and abroad.

The name of the famous violinist and his Stradivarius violin received in 2007 are now perfect synonyms, as Alexandru Tomescu has proven a great skill in the handling of this splendid instrument which he played in countless concerts throughout Romania and around the world.

For over 30 years, Alexandru Tomescu has demonstrated that classical music is a world open to all, being not only a brilliant violinist, but also a pioneer in changing the perception of classical music in Romania. The artist is also known for his implication in charitable activities, and his presence is also distinguished by the altruism with which he has supported over time numerous causes and pilot-events in the Romanian musical world.

Loredana Negrilă, Brilliant's host had the honor of meeting Alexandru Tomescu at @Cărturești Carusel where he answered a few questions.

