BRILLIANT | Alexandra Dariescu, prima pianistă din România care a concertat la prestigioasa Royal Albert Hall: „Dacă nu ar fi emoțiile, nu am putea transmite bucuria muzicii”

Alexandra Dariescu este prima pianistă din România care a urcat pe scena Royal Albert Hall pentru a concerta alături de Orchestra Filarmonicii Regale din Londra. Iar de atunci, susține în mod constant concerte nu doar în Marea Britanie, cu orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, colaborând cu cei mai importanți dirijori ai momentului, ci în toată lumea. În urma debutului de la Carnegie Hall, din New York, BBC a numit-o „pianista emblematică a secolului XXI”.

S-a născut la Iași, unde şi-a făcut şi debutul pe scenă, în copilărie. Amuzată, îşi aminteşte că prima ieşire în public nu a fost tocmai cum şi-o imaginase: „La 9 ani, când am debutat pe scenă, am alunecat și am căzut”. Experienţa nu a oprit-o, însă, astfel că la vârsta de 17 ani pleca din România cu o bursă de studiu la Pocklington School, în Marea Britanie. Britanicii i-au remarcat talentul și au făcut tot posibilul să o păstreze. A urmat o altă bursă, la Conservatorul Regal din Manchester (unde între timp a devenit și profesoară), iar decizia de a se muta la Londra a venit ulterior, natural.

Alexandra Dariescu se implică în concerte caritabile şi în educaţie: colaborează cu şcoli din Germania şi Africa, dar şi ONG-uri din România şi Marea Britanie unde susţine masterclass-uri. Secretul: pasiune, multă muncă şi perseverenţă. Credinţa o însoţeşte şi îi este aliat de nădejde în toate acţiunile sale: „Iau cu mine, în orice călătorie, o iconiță primită de la bunica mea”, dezvăluie pianista.

Dincolo de viața dedicată pianului, luptă pentru egalitatea de șanse, pentru promovarea femeilor compozitoare și dirijoare, merge cu bicicleta și face prăjituri delicioase. „Muzica clasică n-a fost un drum ușor pentru femei”, recunoaşte artista, însă acum se simte binecuvântată pentru că îşi trăieşte visul. „Când se ridică sala în picioare, simt c-am reușit să pătrund în fiecare suflet”, mărturiseşte Alexandra.

