Ministerul de Interne vrea să înființeze unități specializate în găsirea persoanelor dispărute. În teorie, sună bine. Însă, practic, susțin sindicaliștii, poliția are un deficit uriaș de personal. De cel puţin 8000 de angajați. În plus, fiecare inspectorat de poliție din țară are un departament care investighează și cazurile de persoane dispărute. Un departament de sine stătător ar însemna doar mai multă birocrație, susțin liderii de sindicat.