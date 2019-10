Brexit cu orice preț EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Boris Johnson a urcat încrezător și entuziast pe scena conferinței Partidului Conservator de la Manchester. Și așa cum a spus-o de la preluarea mandatului, vrea cu orice preț să ducă la bun sfârșit Brexitul.

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson: Hai să facem Brexitul pentru că trebuie să construim un nou parteneriat pozitiv cu UE. Pentru că trebuie subliniat că acesta nu este un partid anti-european. Asta nu este o ţară anti-europeană. Suntem europeni. Iubim Europa. Eu unul iubesc Europa. Dar după 45 de ani de schimbări constituţionale dramatice în relaţia noastră trebuie să avem o nouă relaţie cu UE.

Granița irlandeză este însă subiectul sensibil care a dinamitat negocierile pe baza acordului propus de guvernul Theresei May. Acum, prin ceea ce a numit "compromisul făcut de Marea Britanie", Boris Johnson vine cu o soluție.

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson: Am transmis ceea ce eu consider că sunt propuneri rezonabile şi constructive care pot face compromisul posibil. Sub nicio formă nu vor avea puncte de control lângă sau la graniţa Irlandei de Nord. Vom respecta procesul de pace şi Acordul din Vinerea Mare.

Într-un document trimis președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, guvernul britanic propune o perioadă de tranziție prin instituirea unei autorități vamale unice pentru Irlanda și Irlanda de Nord dar fără o graniță. Iar la finalul perioadei, Irlanda de Nord să rămână în piața economică britanică, iar Irlanda în cea a Uniunii.

Urmează noi runde de negocieri la Bruxelles pe marginea noii propuneri.

În orice caz, Boris Johnson este dispus să scoată Marea Britanie din UE fără acord și exclude să ceară o nouă amânare peste data de 31 octombrie.

