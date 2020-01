BREXIT/Ambasadorul Marii Britanii în România: Țările noastre vor folosi acest nou început pentru a construi o relație strânsă

Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la București / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Astăzi Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană. Este un moment important şi sunt conştient că unii dintre voi regretă acest pas, în timp ce alţii sunt îngrijoraţi de ceea ce va însemna pentru voi, pentru familiile şi afacerile voastre. De fapt, foarte puţine lucruri se vor schimba în 2020. În 99% din cazuri Marea Britanie şi Uniunea Europeană vor continua să lucreze împreună în aceeaşi manieră anul acesta datorită perioadei de tranziţie care se va încheia numai la sfârşitul anului, la 31 decembrie 2020. Asta înseamnă că cetăţenii români vor continua să călătorească în Marea Britanie, să studieze în Marea Britanie şi să se angajeze în schimburi comerciale cu Marea Britanie, în aceleaşi condiţii ca şi până acum. Vom folosi această perioadă de tranziţie pentru a negocia noua relaţie dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană", a subliniat Noble într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti.

El a arătat că este important ca cetăţenii români rezidenţi în Marea Britanie să se înregistreze până la sfârşitul acestui an sub schemele de rezidenţă "settled" sau "presettled".



"Revenind la românii care lucrează în Marea Britanie, vreau să vă vorbesc acum şi despre ce se va schimba ca urmare a ieşirii Mareii Britanii din UE, dar şi ce va rămâne la fel, cel puţin deocamdată. Tratatul Internaţional care îi permite Marii Britanii să părăsească UE le garantează anumite drepturi importante. Cetăţenii români care sunt rezidenţi în mod legal în Marea Britanie înainte de sfârşitul anului 2020 pot să îşi petreacă restul vieţii în Marea Britanie, beneficiind de aceleaşi drepturi ca şi până acum, cu schimbări minime. Cu toate acestea, este important să se înregistreze în Marea Britanie sub schemele de rezidenţă settled sau presettled. 435.000 de români s-au înregistrat deja şi vă rog să vă îndemnaţi toţi cunoscuţii dvs. care nu s-au înregistrat să facă acest lucru până la sfârşitul anului 2020", a adăugat Noble.



Ambasadorul a explicat că "atât timp cât cetăţenii români îşi păstrează statutul legal de rezidenţă, drepturile lor nu vor fi afectate".



Noble a menţionat că executivul condus de premierul Boris Johnson este "încrezător" că Marea Britanie va construi "un nou parteneriat cu Europa".



"Legăturile existente de prietenie şi colaborare ne oferă o încurajare în acest sens. În cazul României relaţiile noastre bilaterale sunt în continuă dezvolare în mai multe domenii. Colaborarea noastră puternică în domeniul apărării este bine cunoscută. Forţele noastre de ordine lucrează neobosit pentru a urmări atât criminalii britanici cât şi pe cei români din cele două ţări. Avem relaţii excepţionale interpersonale, în Marea Britanie fiind aproape jumătate de milion de români. Ei sunt o parte esenţială a vieţii noastre economice şi sociale, fiind prezenţi în toate sectoarele economice inclusiv în universităţi, spitale şi companii. Aproximativ 10.000 de studenţi români învaţă în Marea Britanie dar şi cetăţenii britanici, deşi în număr mai mic, contribuie semnificativ la viaţa românească. Comerţul şi investiţiile cresc în fiecare an şi am fost încântat să văd în România, în 2019, investiţii britanice majore", a spus Noble.



El şi-a exprimat încrederea că "ţările noastre vor folosi acest nou început pentru a construi o relaţie şi mai strânsă, atât în viitorul apropiat, cât şi în cel îndepărtat".



"În perioada pe care am petrecut-o în România m-au impresionat prieteniile strânse dintre britanici şi români şi legăturile politice, economice, sociale şi culturale foarte apropiate. Desigur, apreciez natura frumoasă, istoria fascinantă, şi mâncarea şi vinurile României. O ţară extraordinară, care a devenit acum a şasea cea mai mare ţară din Uniunea Europeană, după ieşirea Marii Britanii. Acesta este un nou început. Să trăim împreună în Europa noastră cu ambiţie împărtăşită şi în spiritul prieteniei", şi-a încheiat ambasadorul Noble mesajul transmis în ziua în care Marea Britanie iese din UE.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI