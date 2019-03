Începând de astăzi, Marea Britanie mai are exact 28 de zile până la ieșirea oficială din Uniunea Europeană. Brexitul e însă în ceață. Theresa May nu a reușit să câștige încrederea deputaților din Camera Comunelor. Pentru prima oară după 38 de ani, 12 membri ai parlamentului și-au dat demisia și au format un grup independent. Theresa May a făcut cărare până la Parlament, dar cam degeaba.