BREAKING NEWS Explozii la aeroportul Hamid Karzai din Kabul. Atac sinucigaș și împușcături în mulțimea care aștepta verificarea vizelor. Cel puțin 6 morți și 30 de răniți

Au existat cel puțin două explozii în apropierea aeroportului Kabul, pe fondul unui efort uriaș de evacuare din Afganistan, a declarat joi Pentagonul, printre victime numărându-se și civili și militari americani. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că o explozie a avut loc lângă poarta Abbey a aeroportului și cealaltă, aproape de hotelul Baron din apropiere. Doi oficiali americani au declarat că cel puțin una dintre explozii pare să provină dintr-un atentat sinucigaș. Un oficial taliban a declarat că cel puțin 13 persoane au fost ucise în explozie, inclusiv copii, iar mulți luptători talibani au fost răniți. Un oficial american a declarat pentru Reuters că printre cei răniți se numără și 3 militari ai SUA și că numărul victimelor din SUA este de așteptat să crească.

UPDATE Potrivit serviciilor de urgență din Kabul, 6 persoane au murit în drum spre spitale, alte 30 fost rănite. Iar un oficial taliban susține că au murit 13 persoane, incluzând femei și copii.

UPDATE Corespondent BBC la Kabul: „Videoclipurile transmise în online arată grămezi peste grămezi de cadavre, așa că așteptați-vă ca numărul victimelor să crească”.

UPDATE Jurnalistul afgan Bilal Sarwary - care a fost evacuat din țară în urmă cu câteva zile - spune că explozia de pe aeroportul din Kabul s-a produs într-un canal de canalizare în care refugiaților afgani li se verificau documentele de viză. El relatează că un atacator sinucigaș s-a autodetonat în mulțimea de oameni înainte ca un al doilea să deschidă focul.

UPDATE Atacul inițial de pe aeroportul din Kabul a fost urmat de o a doua explozie și foc cu arme de calibru mic, potrivit lui Jonathan Beale, de la BBC. Ambele explozii au avut loc lângă intrarea porții Abbey în aeroport, unde s-au adunat un număr mare de refugiați afgani în ultimele zile.

UPDATE Mai multe persoane rănite în explozie au fost duse la spital, potrivit unei publicații locale, Tolo News.

UPDATE Potrivit Al Jazeera, care citează un oficial taliban, bilanțul exploziei ar fi de 11 morți și răniți, în total. Oficialul a spus că numărul include femei și copii și că au fost răniți și talibani.

UPDATE Numărul victimelor exploziei de pe aeroportul din Kabul rămâne neclar, porivit BBC. Oficialii occidentali ceruseră mulțimilor mari adunate în afara porților să părăsească zona în urma avertismentelor cu privire la un iminent - și nespecificat - atac terorist. Cu toate acestea, au existat puține imagini de pe terenul aeroportului astăzi și nu este clar dacă oamenii au ținut seama de avertismente.

UPDATE Cel puțin trei soldați americani au fost răniți, potrivit Reuters, potrivit unui oficial militar.

UPDATE Potrivit BBC, o sursă a Ministerului Apărării din Marea Britanie a declarat: "Nu avem nicio evidență a victimelor militare din Marea Britanie, dar este prea devreme pentru a ști cu siguranță". Trupele britanice s-au stabilit recent la Abbey Gate, pe aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul.

UPDATE Un oficial american a declarat agenției de presă Reuters că explozia a fost cauzată de un sinucigaș. Detaliile exploziei rămân neclare. Au existat unele rapoarte de focuri de armă pe teren. Casa Albă a confirmat că președintele Biden a fost informat cu privire la evoluții.

Cauzele deflagrației nu sunt cunoscute, potrivit BBC News. Explozia a avut loc la intrarea porții Abbey, unde au fost staționate trupele britanice în ultimele zile. Era una dintre cele trei porți care fuseseră închise în urma avertismentelor cu privire la o amenințare teroristă.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.