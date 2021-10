Brazilia: Un raport al Senatului va cere inculparea preşedintelui Bolsonaro pentru modul de gestionare a epidemiei de COVID-19

Jair Bolsonaro

La capătul a şase luni de audieri pline de evenimente, cu mărturii emoţionante şi dezvăluiri şocante despre experienţe pe 'cobai umani' cu remedii ineficace, comisia constituită din senatori de diverse orientări politice prezintă miercuri un raport foarte aşteptat.



Documentul de circa 1.200 de pagini va fi citit, probabil într-o versiune prescurtată, de raportorul Renan Calheiros. Acesta a anunţat marţi seară că au fost reţinute nouă capete de acuzare împotriva lui Jair Bolsonaro, printre care 'crimă împotriva umanităţii' şi 'neîndeplinirea obligaţiilor' revenite prin mandat.



Acuzaţiile de 'omucidere' şi 'genocid împotriva unor populaţii indigene' au fost retrase în ultimul moment din cauza disensiunilor din interiorul CPI.



În opinia comisiei de anchetă, crimele citate în raport sunt 'intenţionate', dat fiind că guvernul Bolsonaro a decis în mod deliberat să nu ia măsurile necesare pentru a limita circulaţia virusului.

Acestea sunt acuzaţii extrem de grave, ce ar urma însă să aibă o importanţă mai ales simbolică deocamdată, atât timp cât preşedintele de extremă dreapta beneficiază în parlament de o susţinere care i-ar permite să evite deschiderea unei proceduri de destituire. În plus, procurorul general Augusto Aras, un aliat al lui Bolsonaro, se poate opune inculpării acestuia.



CPI ar urma să ceară, de asemenea, inculparea mai multor miniştri şi a trei fii ai preşedintelui, care a calificat comisia drept o 'mascaradă'.



'Acest raport va avea aparenţele unei sentinţe, dar guvernul este liniştit. Putem critica atitudinea preşedintelui, dar nu-l putem incrimina', a declarat pentru site-ul Uol Fernando Bezerra, liderul blocul parlamentar al guvernului în Senat.



CPI nu are puterea de a iniţia ea însăşi urmăriri judiciare, dar dezvăluirile sale ar putea avea un impact politic considerabil, în contextul în care sondajele îl dau deja pe Bolsonaro perdant în faţa fostului preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, cu un an înainte de scrutinul prezidenţial.



Raportul va fi trimis parchetului, singurul competent pentru a inculpa persoane acuzate de CPI. În cazul lui Jair Bolsonaro, specialiştii consideră puţin probabilă inculparea, având în vedere că ea este de resortul procurorului general.



După audierile mai multor miniştri, înalţi funcţionari, directori de spitale sau companii, CPI a ascultat luni mărturiile familiilor unor victime ale COVID-19.



'Merităm scuze din partea celei mai înalte autorităţi a statului (preşedintele Bolsonaro). Nu este o chestiune de politică. Vorbim despre vieţi', a declarat, în pragul lacrimilor, Antonio Silva, un şofer de taxi care şi-a pierdut fiul în vârstă de 25 de ani.



'Ceea ce am văzut este antiteza a ceea ce puteam aştepta de la un preşedinte ale Republicii. Nu l-am văzut niciodată să verse lacrimi de compasiune, nici să exprime condoleanţe pentru poporul brazilian îndoliat', a afirmat în faţa comisiei Antonio Carlos Costa, preşedintele ONG-ului Rio de Paz.



CPI a anchetat cu privire la responsabilitatea guvernului în grava penurie de oxigen care a cauzat moartea prin asfixie a zeci de pacienţi la Manaus (nord), dar şi cu privire la discursul anti-carantină al lui Bolsonaro şi la faptul că a negat gravitatea COVID, numind-o o 'mică gripă'.



Guvernul mai este acuzat de întârzieri şi suspiciuni de corupţie în achiziţia de vaccinuri.



Comisia s-a ocupat şi de relaţiile între guvern şi companii de asigurări de sănătate private acuzate că au promovat 'tratamentul precoce', în special cu hidroxiclorochină, a cărei ineficacitate a fost demonstrată ştiinţific.



Una din companii, Prevent Senior, este suspectată că a efectuat, fără ştirea pacienţilor, experienţe cu acest tip de tratamente şi că a exercitat presiuni asupra medicilor săi să le prescrie unor 'cobai umani'.



'Raportul CPI are în mod clar drept scop să se ajungă la pedepsirea responsabililor, iar aceştia sunt numeroşi. Nu ne putem permite să nu îi pedepsim', a rezumat marţi Omar Aziz, preşedintele comisiei.

sursa agerpres

