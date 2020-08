Brazilia: Incendiile din Amazonia provoacă numeroase probleme de sănătate, potrivit unui raport

Amazonia, incendii

Incendiile şi defrişările în Amazon au crescut dramatic de la preluarea preşedinţiei ţării de către Jair Bolsonaro, în ianuarie 2019, potrivit unui raport întocmit de Institutul de cercetare a mediului din Amazon (IPAM), Institutul de studii pentru politici sanitare (IEPS) şi Human Rights Watch.



Defrişările au crescut cu 85% în primul an de mandat al lui Bolsonaro, mai precizează raportul.



Vocile critice îl acuză pe preşedinte că nu încearcă să oprească incendiile în partea braziliană a pădurii tropicale amazoniene, care se extinde pe teritoriul mai multor ţări sud-americane şi joacă un rol cheie în lupta împotriva încălzirii globale.



Aproape 2.200 de spitalizări cauzate de afecţiuni respiratorii au fost asociate cu incendiile legate de defrişări în 2019, în timp ce milioane de persoane au fost expuse unor niveluri nocive de poluare atmosferică, potrivit raportului.



Locuitorii din Amazon declanşează în mod deliberat incendii în urma tăierii, deseori ilegale, a copacilor, curăţând terenurile în scopuri agricole, pentru păşunatul vitelor sau speculaţii imobiliare cu terenuri, se mai spune în raport.



Fumul are un conţinut ridicat de particule fine în suspensie, un factor poluant asociat bolilor respiratorii şi cardiovasculare, precum şi riscului de deces prematur.



Potrivit studiului, în august 2019, aproape 3 milioane de oameni din 90 de municipalităţi ale regiunii amazoniene au fost expuşi la niveluri toxice de poluare atmosferică, peste limita recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).



Numărul a crescut la 4,5 milioane de persoane în 168 de municipalităţi în septembrie.



Unităţile sanitare, deja suprasolicitate de pandemia de coronavirus, vor trebui să facă faţă unui stres suplimentar acordând asistenţă persoanelor afectate de incendii, a avertizat raportul.



''Până când Brazilia nu stopează defrişările, se preconizează ca incendiile să continue în fiecare an'', a precizat Maria Laura Canineu, din Brazilia, directoare în cadrul Human Rights Watch.

