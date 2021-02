Brâncuși 145 – programe speciale de Ziua Națională Constantin Brâncuși la TVR

Ce-ar fi făcut Brâncuși de ziua lui? Și-ar fi chemat prietenii, ar fi mângâiat piatra, ar fi râs mult, ar fi ascultat muzica bună... Și ar fi căutat sa prindă esența, indiferent de subiect. Vineri, pe 19 februarie, de Ziua Brâncuși, reînvățăm că lucrurile simple sunt geniale. Prin transmisiuni în direct, concerte și documentare speciale, prilejuite de sărbătorirea a 145 de ani de la nașterea sculptorului, TVR aduce un omagiu celui care a făcut piatra să vorbească pe limba tuturor.



Programul zilei este, la TVR 3, în mare parte dedicat evocării operei și personalității lui Constantin Brâncuși. Ora 16.00 ne aduce, în transmisiune directă de la Târgu Jiu, evenimentul „Brâncuși 145-Omagiu lui Brâncuși”, cuprinzând lansarea filmului „Omagiu lui Brâncuși pe Calea Eroilor”, ce îl are protagonist pe artistul Sergiu Cioiu, precum și un recital susținut de actrița Maia Morgenstern și Sergiu Cioiu. Evenimentul este preluat live și la TVR Internațional.



Tot sub umbrela „Brâncuși 145”, vedem la TVR 3, de la ora 21.00, Concertul Extraordinar al Orchestrei Române de Tineret, dirijată de maestrul Cristian Mandeal și avându-le ca soliste pe Monica Bejenaru – voce şi Simina Croitoru – vioară. Concertul propune un program de folclor, cu totul neobişnuit, ilustrat cu imagini ale operelor lui Brâncuşi din Muzeul Naţional de Artă al României. Repertoriul cuprinde cele mai cunoscute și apreciate piese vocale și instrumentale din repertoriul Mariei Tănase, dar și din majoritatea regiunilor istorice ale României: cântece precum „Aseară vântul bătea”, „Cine iubeşte şi lasă”, „Până când nu te iubeam”, „Mi-am pus busuioc în păr”, „Bun îi vinul ghiurghiuliu” sau „Mărie şi Mărioară”, ce îl inspirau și îl emoționau profund pe maestrul Brâncuși, dar și clasica „Ciocârlie”, „Hora Mărțișorului”, „Dans maramureșean” etc. Concertul se vede simultan și la TVR Moldova și TVRi, iar TVR 1 îl va difuza sâmbătă, 20 februarie, de la 14.30.



Firul cronologic al celor mai importante momente din viața marelui artist român este urmărit, prin fotografii, notițe, locuri speciale, în documentarul de artă „Brâncuși”, semnat de jurnalistul TVR Cornel Mihalache, difuzat la TVR 3 de la ora 22.00. „Am imaginat o poveste a întâlnirii sculptorului cu alter ego-ul său, Cocoşul de gips din anul 1949, ultima sa lucrare, neterminată. Un dialog, deci, între Brâncuşi şi Cocoşul - spirit întruchipat în operă -, din când în când, de-a lungul întregului film, intersectând aducerile aminte, viaţa şi opera, cât mai aproape de cronologia fiecăreia”, afirmă regizorul și scenaristul filmului. Documentarul include și două secvenţe aparte – Grand Palais-ul anului 1920, când Brâncuși a fost nevoit să scoată din expoziţie „Prinţesa X”, din cauza cenzurii, respectiv procesul din 1926-1928, împotriva Statelor Unite, pentru „Pasăre în spaţiu”, în care a câştigat nu numai Brâncuşi, ci însăşi arta modernă. Producția poate fi văzută simultan și la TVR Moldova, iar la TVRi, pe 20 februarie, de la ora 15.00.



Programul serii la TVR 3 mai cuprinde, de la ora 23.25, „Concertul Orchestrei Metropolitane București”, cu participarea sopranei Alexandra Coman. Concertul are în program creații simfonice de inspirație folclorică, purtând semnătura lui Ciprian Porumbescu, Gherase Dendrino, Tiberiu Brediceanu, Ioan Chirescu, Eugen Doga. Evenimentul este realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român și poate fi văzut de românii din afara granițelor la TVR Moldova, pe 20 februarie, de la ora 11.45, iar la TVRi, tot sâmbătă, de la 5.10.



Iar la miezul nopții, tot la TVR 3, îl regăsim pe „Brâncuși la Bozar”, alături de Doina Lemny, muzeograf-cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă Centre Pompidou din Paris, Sergiu Nistor, doctor în Arhitectură, expert în domeniul restaurării monumentelor istorice, respectiv dirijorul Cristian Măcelaru. Expoziția organizată la începutul anului trecut la Palatul Artelor Frumoase Bozar a devenit una dintre cele mai vizitate expoziţii de artă de la Bruxelles din ultimii ani, „Brâncuşi. Sublimarea formei” cuprindea peste 25 de sculpturi, expuse pe o suprafaţă de 1.500 mp, alături de peste 200 de obiecte, fotografii, documente. Telespectatorii TVR Moldova vizitează Bozar de la 16.30, tot pe 19 februarie.



Brâncuși „altfel”, în documentare semnate Cornel Mihalache, la TVR 1



Cel mai bun portret al lui Constantin Brâncuși este propriul autoportret. Din cuvintele scrise de el, nu de alții, din fotografiile lui, cu opera lui și din imaginile filmate de el însuși. Adunând la un loc toate acestea, rezultă un portret eseu făcut altfel de Cornel Mihalache, pe care îl putem vedea vineri, 19 februarie, de la ora 13.30, la TVR 1, sub titlul „Români care au schimbat lumea – Brâncuși”. Filmul poate fi urmărit și la TVR Moldova, de la ora 12.35, iar la TVRi, seara, de la ora 22.00.



De la ora 23.00, TVR 1 difuzează un documentar semnat de același Cornel Mihalache, distins cu Premiul GOPO 2007 pentru cel mai bun film documentar și cu Premiul UCIN 2006 pentru regie film documentar. „Hobița, Coloana și Tractorul” este povestea lui Tănasie Lolescu, omul care, în 1953, la ordinul comuniștilor, a tras cu un tractor de Coloana fără sfârşit a lui Brâncuşi de la Târgu Jiu. După 53 de ani, protagonistul își mărturisește regretul, fapt demonstrat și prin construirea, la Hobița, a unui monument cu tentă brâncuşiană, în onoarea marelui sculptor. Un interviu care cuprinde, în 25 de minute, o întreagă istorie trecută, prezentă şi viitoare. Filmul se vede și la TVR Moldova, pe 20 februarie, de la 14.30.



Operele de căpătâi ale maestrului, în pastile de cultură, la TVR 2



TVR 2 marchează Ziua Brâncuși printr-o serie de scurte materiale video, sub umbrela „Ziua Națională Constantin Brâncuși”. „Calea Eroilor de la Târgu Jiu” este numele filler-ului difuzat la ora 15.00 (și preluat la TVR Moldova de la 16.50), ce evocă opera de căpetenie a sculptorului, testamentul său artistic și spiritual, ansamblul lucrărilor de la Târgu Jiu. Simbolurile complexe ale axei „Masa tăcerii” – „Poarta sărutului” – „Coloana infinitului”, cele trei repere ce unesc pământul și cerul, ascund un mesaj profund al artistului către posteritate.



De la 16.55, la TVR 2 „Rugăciunea lui Brâncuși” marchează momentul de răscruce nu doar din cariera artistului, ci din întreaga istorie modernă a sculpturii. Aflăm mai multe de la Barbu Brezianu, critic și istoric de artă, expert al operei lui Constantin Brâncuși.

Prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă din București, sculptorul Darie Dup ne însoțește în materialul intitulat „Sărutul lui Brâncuși”, difuzat la 21.55 la TVR 2, în care îl percepem pe marele artist drept unul dintre reprezentanții de seamă ai artei moderne. Printre lucrările pe care singur și le fotografia se numără și „Sărutul’’, o sculptură în piatră, aflată la antipodul lirismului lui Rodin. Nu reprezintă O pereche, ci TOATE perechile care s-au iubit pe pământ și dincolo de el.



Pe lângă programele preluate de la celelalte posturi ale Televiziunii Române, TVRi mai oferă telespectatorilor săi, pe 18 februarie, de la ora 21.00, o ediție specială „A doua Românie”, dedicată marelui Brâncuși, iar sâmbătă, 20 februarie, de la ora 23.00, respectiv luni, de la ora 4.00, românii din străinătate pot urmări filmul „Brâncuşi din eternitate”, o producție România 2014, în regia lui Adrian Popovici și avându-i în distribuție pe Ioan Andrei Ionescu, Claudiu Bleonţ și Alexandru Isfan. Drama prezintă trei poveşti, trei planuri şi trei personaje construiesc intriga filmului.



Să-l privim mai atent. Să-l înțelegem mai bine. Să-l amintim mai des. Să-i mulțumim mai mult. Constantin Brâncuși e o parte din noi. E în gena acestui popor. La 145 de ani de la nașterea sa, Televiziunea Română îl sărbătorește, ca în fiecare an. Pentru că Brâncuși trebuie cunoscut de toate generațiile.

ŞTIRILE ZILEI