Boris Johnson va fi noul prim ministru al Marii Britanii, în locul Theresei May

Boris Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe, a fost ales cu un număr dublu de voturi față de contracandidatul Jeremy Hunt.

Theresa May, premierul de până acum al Marii Britanii, l-a felicitat imediat pe Twitter pe noul lider al Partidului Conservator și viitor prim ministru al Marii Britanii: "Felicitări lui Boris Johnson pentru alegerea în funcția de lider al Partidului Conservator. Acum, trebuie să muncim împreună pentru un Brexit care să folosească întregului Regat Unit și pentru a-l ține pe Jeremy Corbyn în afara guvernării. Veți avea sprijinul meu complet de pe băncile din spate."

