Boris Johnson: Regatul Unit va fi mai deschis față de imigranții africani și încheie tratamentul preferențial față de europeni

Boris Johnson

Vorbind în faţa a numeroşi şefi de stat africani, printre care preşedintele egiptean Abdul Fattah al-Sissi şi cel kenyan Uhuru Kenyatta, şeful executivului de la Londra şi-a exprimat voinţa de a face din Regatul Unit un investitor major în Africa.



Johnson a subliniat că ieşirea Regatului Unit din UE la sfârşitul acestei luni va marca şi sfârşitul tratamentului preferenţial pentru imigranţii europeni veniţi să muncească în această ţară.



''Sistemul nostru (de imigraţie) devine mai just şi echitabil faţă de prietenii şi partenerii noştri din lumea întreagă şi va trata oamenii la fel, indiferent de unde vin'', a indicat premierul britanic. ''Punând oamenii înaintea paşaportului lor, vom fi în măsură să atragem cele mai bune talente'', a adăugat el.



Organizat cu două săptămâni înaintea ieşirii Regatului Unit din UE, de la acest summit la care au fost invitaţi lideri africani se aşteaptă anunţarea încheierii unor acorduri comerciale estimate la circa 6,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,6 miliarde de euro).



Pe de altă parte, în contextul organizării de către Regatul Unit a summitului asupra schimbărilor climatice COP26, la sfârşitul anului la Glasgow, Boris Johnson a anunţat o schimbare a strategiei de investiţii pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice.



''Nu are sens ca Regatul Unit să diminueze cantitatea de cărbune pe care o consumăm'' dacă astfel sunt încurajate state africane să folosească mai mult cărbune, a estimat el. ''Toţi respirăm acelaşi aer, trăim sub acelaşi cer. Când emisiile de carbon cresc şi planeta se încălzeşte, noi toţi suferim'', a argumentat Johnson.



''Niciun cent al contribuabililor britanici nu va mai fi investit direct în extracţia de cărbune sau în arderea acestuia pentru a produce electricitate. Ne vom concentra în schimb pe susţinerea tranziţiei către alternative cu puţin sau zero carbon'', a promis premierul britanic.

