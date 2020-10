Boris Johnson: A sosit momentul să ne pregătim pentru eșecul încheierii unui acord post-Brexit cu Uniunea Europeană

La summitul european de joi, UE a transmis Londrei un ultimatum, cerându-i să cedeze în principalele puncte divergente. În caz contrar, odată cu încheierea tranziţiei post-Brexit, la 1 ianuarie 2021 va vedea o ruptură a legăturilor sale cu blocul comunitar.



''Devine clar că UE nu doreşte genul de acord încheiat cu Canada pe care l-am cerut iniţial (...) Ei vor să ne poată controla în continuare libertatea legislativă, pescuitul, într-o manieră care este evident inacceptabilă pentru o ţară independentă'', a spus vineri premierul Boris Johnson, într-o declaraţie televizată.

"Given that they have refused to negotiate seriously for much of the last few months... We should get ready for January 1 with arrangements that are more like Australia's."



