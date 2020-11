Booker Prize 2020 a fost decernat scriitorului scoţian Douglas Stuart pentru romanul ''Shuggie Bain''

Douglas Stuart / FOTO: douglasdstuart.com

Pe lista scurtă a scriitorilor nominalizaţi s-au mai aflat: Diane Cook, cu volumul ''The New Wilderness'', Tsitsi Dangarembga, pentru romanul ''This Mournable Body'', Avni Doshi, cu ''Burnt Sugar'', Maaza Mengiste, pentru ''The Shadow King'' şi Brandon Taylor, pentru ''Real Life''.

Patru dintre aceste volume sunt romane de debut.

Finaliştii au fost selecţionaţi în urma lecturii a 162 de romane publicate în Regatul Unit sau în Irlanda în perioada 1 octombrie 2019 -30 septembrie 2020.

Lansat în 1969, Booker Prize recompensează scriitorul câştigător cu 50.000 de lire sterline şi îi asigură o notorietate internaţională imediată.

Din juriul condus de editoarea Margaret Busby au făcut parte scriitorii Lee Child şi Lemn Sissay, jurnalistul Sameer Rahim şi specialista în filologie clasică Emily Wilson.

În 2019, Booker Prize a fost câştigat ex aequo de scriitoarea canadiană Margaret Atwood şi autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, care au fost recompensate pentru romanele "The Testaments", respectiv, "Girl, Woman, Other".

Printre laureaţii ediţiilor anterioare ale Booker Prize se numără autori prestigioşi precum Kazuo Ishiguro, Hilary Mantel, Salman Rushdie şi Julian Barnes.

(sursa: Agerpres)

