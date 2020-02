Boney M concertează în Bucureşti pe 8 martie

Boney M / FOTO: Boney M Facebook

Show-ul Boney M feat Liz Mitchell - 45th Activity este programat la Sala Palatului din Bucureşti pe 8 martie, de la ora 20.00.

Concertul Boney M va fi deschis de Precious Wilson, vocea originală a grupului Eruption.

Pe scenă vor răsuna hituri din discografia formaţiei, precum "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Brown girl in the ring" şi "Sunny".

Boney M a susţinut mai multe concerte sold out în Romania.

Trupa a devenit cunoscută la sfârşitul anilor ’70, în plină eră disco. Boney M a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea, reuşind să lanseze o serie de single-uri care au devenit hituri internaţionale.

Precious Wilson, vocea originala Eruption, a lansat încă din anii ’70 o serie de hituri care au devenit adevărate imnuri disco: "One way ticket", " I can’t stand the rain", "Cry to me", "Runaway", "Party, party" etc.

Precious Wilson este şi scriitoare, reuşind să ajungă pe locul întâi în topul celor mai vândute cărţi pe Amazon. De-a lungul anilor, Precious Wilson a cântat alături de vedete precum Paul McCartney, Cliff Richard, Elton John, James Brown, Michael Bolton, Little Richard etc.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti al trupei Boney M se găsesc în reţeaua iabilet.ro, la preţuri cuprinse între 50 de lei şi 200 de lei.

Sursa: Mediafax

ŞTIRILE ZILEI