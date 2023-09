Boloș spune că noile măsuri vor ține în limite acceptabile deficitul. ”Dacă cele 75 de miliarde de euro sunt blocate, ne întoarcem unde eram pe vremuri, mergeam prin noroi”

Iar România va putea beneficia de cele 75 de miliarde de euro de la Bruxelles pentru modernizarae școlilor, spitalelor și drumurilor.

Dacă cele 75 de miliarde de euro sunt blocate, trebuie să înțelegem că infrastructura de apă-canalizare, sa intelegem că asfaltarea de drumuri, să înțelegem că execuția de autostrăzi, că modernizarea de școli, modernizarea spitalelor, toate acestea rămânând fără finanțare, ne întoarcem unde eram pe vremuri, mergeam prin noroi. Cei care propovăduiesc apocalipsa să se uite la forma pe care o au aceste măsuri. Am discutat despre impozite suplimentare la bănci, despre cei care exploatează bogățiile solului, am discutat de zonele de optimizare fiscală, de restructurarea facilităților fiscale. Sunt aceste lucruri pe care le putem lăsa să meargă așa mai departe? Cred ca aici orice om de bun simț și care are un pic de dragoste de țară se gândește foarte responsabil, a spus Marcel Boloș.

