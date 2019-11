Bolnavi de cancer lăsați în frig EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

RADET a informat joi că furnizarea agentului termic în zona Fundeni se sistează pentru un interval de maximum 24 de ore, ca urmare a unei avarii produse pe Magistrala de termoficare 2Dn 600, veche de 43 de ani, care ar fi trebuit înlocuită cu 23 de ani în urmă.

Cinci puncte termice şi două instituţii sunt afectate de această avarie, potrivit sursei citate.

Institutul Oncologic Fundeni și Institutul Clinic Fundeni se pare că au găsit o metodă alternativă pentru încălzirea saloanelor pline cu pacienți, mulți în stare gravă.

Spitalele de pe platforma Fundeni, care nu mai au apă caldă şi căldură în urma unei defecţiuni a reţelei RADET, au primit înştiinţări de la companie la mai mult de două ore după ce sistările agentului termic au fost realizate, precizează Ministerul Sănătăţii, care arată că în acest caz vor fi utilizate surse alternative.

Reprezentanţii Ministerului au verificat situaţia în unităţile sanitare de pe platforma Fundeni, afectate de întreruperea agentului termic.

"Am vorbit cu managerii celor 3 unităţi sanitare pentru că am vrut să verific că pot fi asigurate condiţiile necesare continuării îngrijirilor medicale de care au nevoie pacienţii. Spitalele au primit înştiinţări de la compania RADET la peste 2 ore după ce sistările de agent termic au fost realizate. În toate cele trei locaţii se vor face eforturile necesare şi vor fi utilizate surse alternative pentru asigurarea căldurii şi a apei calde. Suplimentar, am cerut reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti să verifice la faţa locului care este situaţia şi să îndrume echipele de management pentru a lua măsurile necesare care se impun. Dar este regretabil că evenimente de această natură continuă şi nu putem fi de acord ca, în plină iarnă, pacienţii să fie puşi în astfel de situaţii", a declarat Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, citat de Agerpres.

Totodată, Ministerul Sănătăţii atrage atenţia că lipsa agentului termic poate afecta calitatea actului medical şi solicită Primăriei Capitalei să ia măsuri urgente cu privire la activitatea şi modul de comunicare în cazul RADET.

Fără căldură și apă caldă vor fi și locuitorii cartierului Aviației. Aici se sistează agentul termic până la ora 24.00, ca urmare a unei avarii produse pe o magistrală de termoficare Dn700, poziţionată înaintea zonei unde deja se înlocuiesc tronsoane din perimetrul străzii Nicolae Caramfil.

Magistrala are o vechime de 36 de ani, iar înlocuirea celor mai afectate tronsoane a început în vara acestui an.

Tot joi, se sistează agentul termic, pentru maximum 12 ore, în zona Apusului din Sectorul 6, pentru remedierea unei avarii apărute pe tronsonul care alimentează această zonă - conductă Dn400, reţeaua fiind veche de 54 de ani.

Dincolo de miile de bucureșteni care îngheață în apartamente, RADET a reușit să-i nemulțumească și pe mulți dintre șoferi, din cauza șantierelor deschise pe marile bulevarde care blochează cel puțin o bandă de circulație.

Specialiștii în energie susțin că regia trebuia să își prioritizeze intervențiile încă din timpul verii.

În prezent, RADET asigură căldură și apă caldă pentru peste 1,2 milioane de bucureșteni și pentru aproximativ 5000 de instituții publice.

ŞTIRILE ZILEI