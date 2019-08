Bogdan Vintilă, noul antrenor al FCSB: “Am venit să muncesc pentru un creştin. Doar luptându-te cu cei mai buni, poţi deveni şi tu mai bun”

Bogdan Vintilă este noul antrenor al FCSB

Fostul portar este încrezător în potenţialul jucătorilor de la FCSB şi este de părere că aceştia trebuie puşi pe calea cea bună printr-o pregătire serioasă.

“Am venit cu drag pentru că am venit să muncesc pentru un creştin. Eu văd partea bună a lucrurilor şi partea bună a omului. În rest, pentru mine nu contează. Sunt foarte bucuros că voi lucra cu jucători foarte buni - pentru că la FCSB sunt jucători cu calitate şi eu am mai lucrat şi cu Creţu, şi cu Popa, Vînă, Tănase, Coman, Nedelcu. Sunt jucători cu care eu am lucrat şi pe care îi cunosc foarte bine şi le ştiu potenţialul şi asta a făcut să vin aici pentru că simt că şi-au pierdut puţin calea şi trebuie puşi pe calea cea dreaptă şi pregătiţi aşa cum trebuie”, a declarat Vintilă.

Gigi Becali speră ca prin aducerea lui Bogdan Argeș Vintilă, jucătorii să aibă parte de antrenamente în stilul lui Hagi: “Fotbalistic, are şcoala lui Hagi şi ştiţi că de mult caut, cât de mult caut pe cineva cu şcoala lui Hagi.”

Pentru Vintilă, urmează patru dueluri de foc, cu Edi Iordănescu, Dan Petrescu, Piţurcă şi Hagi.

“Este provocator, abia aştept! Îi respect pe toţi că sunt antrenori buni, cu experienţă. Doar luptându-te cu cei mai buni, poţi deveni şi tu mai bun”, a mai spus fostul goalkeeper.

