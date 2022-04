Bogdan Licu, candidatul PSD la CCR: Cred că voi reuşi să contribui la coeziunea CCR; Curtea să aibă o imagine mai bună

Bogdan Licu / FOTO: ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Consider că experienţa profesională pe care am acumulat-o m-a adus la o maturitate a activităţii mele ca jurist şi o maturitate ca om. CCR, ca şi CSM, unde am activat, este un organ colegial. Într-un organ colegial nu poţi să activezi dacă nu colaborezi, nu discuţi cu colegii, dacă nu eşti capabil să-ţi prezinţi punctele de vedere profesionist, argumentat, dar în acelaşi timp să ai răbdarea şi calmul necesar să asculţi şi opiniile celorlalţi, doar aşa poţi ajunge la un consens şi la a adopta hotărârile în spiritul legii şi al Constituţiei. Cred că voi reuşi să contribui la coeziunea din cadrul CCR, cred că voi reuşi să stimulez un dialog mai mare între CCR şi, de exemplu, Curtea de Justiţie a UE şi să ne armonizăm poziţiile între noi, astfel încât să primeze interesul cetăţeanului şi CCR să aibă o imagine bună", a spus Licu la audierile din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.



El a adăugat că de-a lungul carierei a fost pus în situaţii dificile şi toate acestea l-au făcut să-şi dezvolte anumite calităţi şi să crească gradul de responsabilitate a deciziilor pe care le ia.



"Proiectul meu profesional ca magistrat a început pe 1 decembrie 1996, când mi-am început activitatea la Parchetul de pe lângă Judecătoria 3 Bucureşti. După care, în anul 2000 am promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar în 2001, pe 15 aprilie, am fost numit în prima funcţie importantă, şef al Secţiei de supraveghere de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Cea mai grea secţie din Ministerul Public în acel moment. Am rămas în funcţie până în anul 2006, când am fost ales ca membru al CSM, unde am activat timp de 6 ani, după care, în 2013, după un scurt stagiu la Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, am fost numit în funcţia de prim-adjunct al procurorului general, ulterior am fost adjunct al procurorului general, după care începând din 2020 am fost numit din nou în funcţia de prim-adjunct al procurorului general", a precizat Bogdan Licu.



În perioada de 9 ani din cadrul Ministerului Public, arătat el, a ocupat de două ori - în 2016, pentru 3 luni, şi în 2019, pentru 10 luni - funcţia de procuror general interimar.



Răspunzând întrebărilor adresate de deputaţii USR, Licu a menţionat că nu îi fac cinste notele obţinute în facultate.



"Nu pot să spun că îmi fac cinste notele de la facultate, nu este o scuză, dar ştiţi că muncesc de la 18 ani, tatăl meu a decedat când eram mic şi în facultate a trebuit să-mi întreţin familia", a afirmat el.

