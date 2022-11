Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit cu lidera opoziţiei din Belarus, cu care a discutat situaţia regională de securitate şi conduita ilegală a regimului Lukaşenko

Ministrul Bogdan Aurescu "a semnalat îngrijorarea părţii române cu privire la deteriorarea constantă a situaţiei interne din Belarus şi a condamnat decizia autorităţilor de la Minsk de a sprijini în mod făţiş războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei", făcând totodată un apel la unitatea opoziţiei belaruse în exil, "ca element de coagulare şi promovare, în continuarea aspiraţiilor pentru democraţie în rândul cetăţenilor belaruşi".

A pleasure to meet Sviatlana @Tsihanouskaya in #Bucharest before #MunichLeadersMeeting. We must not forget BY people’s quest for democracy&freedom. The consequences of RU’s illegal war in show how urgently we must act to support our partners. stands by a democratic BY! pic.twitter.com/x3u0mNUoqK