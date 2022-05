Bogdan Aurescu: Ministrul Kuleba mi-a solicitat personal, ca expert în dreptul internațional, să mă implic în dosarul crimei de genocid, o vom analiza serios

Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe a spus că a discutat cu omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, la vizita de la București, inclusiv posibilitatea de a sprijini procesul Ucrainei deschis la Curtea Internațională de Justiție împotriva Federației Ruse, pentru încălcări ale Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid. "Ministrul Kuleba mi-a solicitat personal, ca expert în dreptul internațional, să mă implic în acest dosar și i-am promis că vom analiza cu toată seriozitatea această posibilitate", a spus Bogdan Aurescu.

BOGDAN AURESCU, ministrul Afacerilor Externe: "Am vizitat Irpin și Borodianka, unde am constatat direct dezastrul umanitar și distrugerile fizice, asupra unor obiective civile, care sunt inadmisibile. E clar că avem de-a face cu încălcări grave ale dreptului internațional și ale celui umanitar, inclusiv cu crime de război. Am sprijinit sesizarea Curții Penale Internaționale de pe 2 martie, împreună cu alte 39 de state. Am acordat din bugetul MAE 100.000 de euro pentru biroului procurorului Curții Penale Internaționale, pentru a ușura efortul de a investiga aceste crime în Ucraina. Am fost împreună cu alte 44 de state printre cei care am sesizat mecanismul de la Moscova al OSCE-ului - un mecanism care se ocupă de investigarea încălcărilor dreptului internațional umanitar și al încălcării drepturilor omului în Ucraina, în conexiune cu conflictul care este în curs de desfășurare".

Puteți urmări întreaga emisiune al cărei invitat a fost ministrul Bogdan Aurescu aici.

Ministrul român a spus că la vizita întreprinsă de delegația premierului Nicolae Cicuă la Kiev, din care a făcut și el parte, a discutat inclusiv cu președintele Zelenski "posibilitatea de a trimite experți, dacă va fi necesar, pentru a sprijini investigația în Ucraina pe acest subiect".

