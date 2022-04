Bogdan Aurescu: Vom avea o reuniune a miniştrilor de Externe din ţările NATO la Bucureşti, pe 29 şi 30 noiembrie

"Ştiri excelente după întâlnirea miniştrilor de Externe din NATO de azi: România va găzdui reuniunea formală a miniştrilor de Externe din NATO, pe 29 şi 30 noiembrie, la Bucureşti. Aştept să îi primesc pe aliaţii noştri în România, pe flancul estic, la prima reuniune a miniştrilor de Externe din NATO găzduită de România", a scris şeful diplomaţiei române pe platforma de socializare.

Excellent news following the Allied #ForMin today ➡️ #Romania will host the @NATO formal Foreign Ministers Meeting on 29-30 November, in Bucharest. I am looking forward to welcome our #Allies in , on #EasternFlank, at the 1st NATO ForMin hosted by Romania. @jensstoltenberg pic.twitter.com/vezu9H6D20