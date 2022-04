Bogdan Aurescu: Ne aflăm într-un proces de discuții pentru adoptarea unui pachet suplimentar de sancțiuni la adresa Rusiei

Am discutat modalități prin care să continuăm să ne coordonăm, împreună și cu alți aliați, pentru a continua presiunea asupra Federației Ruse pe plan internațional. România a susținut și continuă să susțină un răspuns cât mai ferm al comunității internaționale, inclusiv prin adoptarea de noi pachete de sancțiuni din partea UE, sancțiuni care să fie robuste, solid fundamentate juridic, de natură să descurajeze escaladarea in continuare a conflictului din Rusia. Ne aflăm într-un proces de discuții pentru adoptarea unui pachet suplimentar de sancțiuni la adresa Rusiei. Am discutat destul de amănunțit despre eforturile pe care România le-a făcut și urmează să le facă în continuare pentru a gestiona situația refugiaților din Ucraina, care au intrat în România pentru a sprijini refugiații care intră în România și care care doresc să rămână în România, a declarat, luni, Bogdan Aurescu.

În același timp, cred că orice fel de negociere care este întreprinsă sub focul armelor nu este de natură să aducă rezultate durabile. Este foarte important ca ostilitățile să înceteze și agresiunea să se încheie, a precizat Aurescu.

Pe de altă parte, ministrul Afacerilor Externe a evidenţiat importanţa grupului de luptă NATO din România, pentru a echilibra flancul estic. El a subliniat şi importanţa accelerării procesului de transformare a posturii de pe flancul estic.



"Trebuie să fim conştienţi de faptul că agresiunea rusă în Ucraina a schimbat parametrii arhitecturii de securitate în regiune şi în Europa. Postura actuală, pe flancul estic, a fost creată după ocuparea ilegală a Crimeei în 2014, a fost un răspuns legitim, strict defensiv, non-escaladant. Dar a fost adaptat la situaţia de securitate a acelei realităţi. Acum avem o realitate diferită. Avem o prezenţă militară rusă masivă în Ucraina, în proximitatea noastră. Insula Şerpilor a fost ocupată - foarte aproape de coasta românească. În acelaşi timp, avem o prezenţa rusă importantă în Belarus, care a devenit de facto un alt district militar al Rusiei. Deci trebuie să ne adaptăm la această realitate. Iar decizia summit-ului NATO de pe 24 martie este foarte importantă, deoarece menţionează necesitatea unei transformări a posturii", a spus Aurescu.

Precizările au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de think tank-ul New Strategy Center, la Cercul Militar Naţional, eveniment la care a participat şi ministrul Afacerilor Externe al Republicii Estonia, Eva-Maria Liimets.

