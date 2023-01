Bogdan Aurescu, la TVR Info: Ministrul de Externe suedez mi-a spus că va declanșa consultări cu toți actorii implicați, ca să fie identificate soluții pentru aderarea României la Schengen

Președinția suedeză este hotărâtă în mod ferm să sprijine aderarea României, cu toate eforturile, a declarat, joi, ministrul de Externe Bogdan Aurescu, la Tema Zilei, de la TVR Info. "Ministrul de Externe suedez mi-a spus ieri că este ferm hotărât să susțină eforturile României pentru aderare, că va face toate demersurile necesare și că va declanșa în perioada următoare un proces de consultări cu toți actorii implicați, în așa fel încât să poată să fie identificate soluții", a adăugat Bogdan Aurescu.

Iată principalele declarații ale ministrului Bogdan Aurescu, despre procesul de aderare al României la Schengen:

- Anul trecut am reușit să obținem un alt obiectiv foarte important, finalizarea Mecanismului de Cooperare și Verificare.

- În ce privește Spațiul Schengen nu trebuie să uităm că anul trecut am reușit să convingem Franța și Germania, să ne susțină în mod activ și ferm, am reușit să convingem Finlanda, Suedia și mai ales Olanda, care părea de neconvins la un moment dat și doar un singur vot, cel al Austriei, ne-a împiedicat să obținem aderarea.

- În ce privește susținerea președinției suedeze pentru aderarea la Spațiul Schengen, nu poate să existe niciun dubiu cu privire la calitatea fermă, decisă, hotărâtă, a susținerii Suediei. pentru că Suedia nu a spus că nu va gestiona acest dosar, a spus că nu va pune pe agenda formală a unui Consiliu de Afaceri Interne o decizie de aderare, dacă nu există garanția unui vot care să ducă la o astfel de decizie. Dimpotrivă, președinția suedeză, chiar dacă printre prioritățile formale, care, de altfel, sunt redactate, după cum știm, cu mult timp înainte, în pregătirea unei președinții, cum am făcut și noi, pentru președinția din 2019. Cu toate acestea, președinția suedeză a preluat această prioritate de la cea cehă, iar în momentul de față, cum a rezultat din discuția pe care am avut-o ieri cu ministrul de Externe suedez, care continuă o discuție din 12 decembrie, președinția suedeză este hotărâtă în mod ferm să sprijine aderarea României, cu toate eforturile. Ministrul de Externe suedez mi-a spus ieri că este ferm hotărât să susțină eforturile României pentru aderare, că va face toate demersurile necesare și că va declanșa în perioada următoare un proces de consultări cu toți actorii implicați, în așa fel încât să poată să fie identificate soluții.

- Astăzi am participat la lansarea, la București, a președinției suedeze, cu doamna ambasador a Suediei Therese Hydén și acest mesaj de sprijin din partea președinției suedeze a fost reiterat.

- Nu în ultimul rând, ministrul de Justiție din Suedia la rândul său a făcut o declarație decisă cu privire la sprijinul Suediei.

- Austria, atunci când a opus veto-ul său față de aderarea României și Bulgariei, a spus că nu are nimic să reproșeze României, nu cere ceva din partea României, ci că este vorba de un semnal de alarmă pe care îl trage pentru Comisia Europeană, în așa fel încât organismul comunitar să manifeste mai multă deschidere pentru preocupările Austriei în ceea ce privește gestionarea migrației. Trebuie să vedem care sunt rezultatele acestor alegeri din Austria și cred că după aceste rezultate vom putea să tragem o concluzie. Asta nu înseamnă că noi nu discutăm cu Austria. Demersurile vor fi făcute și mai departe. Dar este nevoie și din partea Austriei de o abordare constructivă și de căutarea, împreună cu România și Comisia Europeană, de soluții. Există din partea Austriei o serie de solicitări adresate Comisiei Europene. Una dintre ele se referea la acel plan de acțiune pentru gestionarea migrației în Balcanii de Vest. Iar Comisia, cu implicarea României, a redactat deja acest plan pe care l-a prezentat pe 5 decembrie, înainte de summitul de la Tirana, UE - Balcanii de Vest. Prin urmare, există un efort din partea Comisiei și se lucrează pe aceste solicitări din partea Austriei. Dar întra-devăr trebuie să vedem și care este contextul politic intern din Austria.

- Este o problemă care trebuie rezolvată și din partea Bulgariei, pentru că Bulgaria trebuie să convingă nu doar Austria, ci și Olanda. Iar Olanda are un set de solicitări pentru Bulgaria. Ar ajuta foarte mult să existe în Bulgaria un guvern cu puteri depline, dar sunt demersuri care se pot face și în aceste condiții.

- Noi nu am discutat niciodată despre o decuplare de Bulgaria. Când am discutat despre diversele formule, pe 8 decembrie, am discutat mai degrabă despre o decalare, decât despre o decuplare. Noi nu am dorit "să scăpăm" de Bulgaria, pentru că noi considerăm că Bulgaria trebuie să fie parte a Spațiului Schengen.

- Deocamdată cred că este prematur să vorbim despre calendare. Ceea ce trebuie să facem în această perioadă este să vedem care sunt rezultatele acestor consultări pe care președinția suedeză le va organiza. Noi vom continua demersurile noastre bilaterale și către Austria și către toate celelalte state membre și către Comisia Europeană și numai după ce vom parcurge această etapă cred că putem să avem o idee mai clară cu privire la un calendar.

