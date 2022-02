Bogdan Aurescu, la BBC: Noi sperăm că acest conflict de la granița Ucrainei nu va începe. Cred că este cel mai important obiectiv dintre toate demersurile diplomatice care sunt în curs

Bogdan Aurescu, la BBC

"Sperăm că acest conflict nu va începe. Acesta este, cred, cel mai important obiectiv dintre toate demersurile diplomatice care sunt în curs", a declarat ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, la BBC World News. "Sperăm că Rusia va înțelege că este și în propriul său interes să nu declanșeze un conflict. Și sperăm că toate demersurile diplomatice care sunt în desfășurare vor aduce unele rezultate. Menționez aici și cadrul OSCE sau cadrul formatului Normandia, care ar trebui folosite. După cum știți, pe 26 ianuarie, la Paris, a avut loc o întâlnire în format Normandia și au decis să mai aibă o întâlnire săptămâna aceasta, la Berlin. Deci mai este loc pentru diplomație și ar trebui să folosim aceasta la maximum".

Interviul cu ministrul Bogdan Aurescu la BBC World News

Șeful diplomației române a spus că "Aceasta nu este doar o criză a securității Ucrainei. Nu este doar o criză a securității regiunii Mării Negre și nici doar a securității europene. Este vorba de securitatea euro-atlantică, în ansamblu".

"Pentru noi, această criză trebuie să aibă răspunsuri rapide", a mai afirmat Bogdan Aurescu. "Și cred că este foarte important ca Rusia să răspundă la propunerile scrise pe care atât Statele Unite, cât și NATO le-au transmis pe 26 ianuarie. Am fost foarte implicați în pregătirea acestor răspunsuri scrise – atât cel al NATO, cât și cel al Statelor Unite – și sperăm că aceste căi pe care le-am deschis în acele propuneri vor fi acceptate de Rusia. Pe de o parte, am respins acele propuneri ale Rusiei care subminau în mod clar parametrii arhitecturii europene de securitate. Pe de altă parte, am sugerat posibile modalități de dialog suplimentar pe probleme legate de reducerea riscurilor, măsurile de consolidare a încrederii, transparență și controlul armelor".

Întrebat dacă este vorba de propunerile cu care vine și Emmanuel Macron la Moscova sau este vorba de altele, ministrul român de Externe a răspuns: "Asemenea propuneri sunt pe masă și sper că Rusia le va examina cu atenție și responsabilitate și va oferi un răspuns. Scrisoarea care a fost trimisă săptămâna trecută de ministrul Lavrov nu a fost un răspuns la acele propuneri scrise ale NATO și ale Statelor Unite. Ei bine, se referea la o altă problemă, la conceptul de «indivizibilitate a securității». Desigur, suntem gata să discutăm și această problemă, dar în contextul întregului pachet pe care l-am transmis Rusiei. Deci, orice fel de demers diplomatic, inclusiv cel al președintelui Macron, cred că este de mare ajutor și sperăm că Rusia va continua pe calea dialogului".

ŞTIRILE ZILEI