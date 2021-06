Bode: Am trimis control la Buzău pentru că modalitatea în care au acţionat poliţiştii a lăsat de dorit

Lucian Bode, ministrul de Interne

"Legat de Buzău, ştiţi foarte bine că acţiunea s-a petrecut sâmbătă, acţiunea în final s-a soldat cu încătuşarea celor trei şi duminică, atunci când imaginile au apărut în spaţiul public, s-au reluat cercetările. După ce s-a administrat probatoriu, noi am dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor trei, iar instanţa a doua zi a validat pentru doi din cei trei arestarea pentru 30 de zile. Din acest moment, parchetul se va pronunţa în legătură cu modalitatea în care vor fi cercetaţi. Dar, am spus, motivul pentru care am trimis la Buzău control de la IGPR este cât se poate de clar: modalitatea în care au acţionat poliţiştii, primele echipaje chemate la faţa locului, a lăsat de dorit şi din acest control vrem să vedem de ce ne-a trebuit 24 de ore ca să administreze probatoriu şi a lua decizia de a-i reţine pentru 24 de ore pe cei trei indivizi. Acest lucru va rezulta din ancheta pe care o vom desfăşura", a afirmat Bode la Parlament.



Conducerea Poliţiei Române a dispus, duminică, efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenţie în cazul bărbatului agresat în trafic în judeţul Buzău, pentru a se stabili dacă poliţiştii au acţionat conform prevederilor legale în vigoare.



Potrivit lui Bode, verificările vor fi făcute prin specialiştii Direcţiei Control Intern a Poliţiei Române.



Poliţiştii din Buzău au deschis, duminică, un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi distrugere, după ce un buzoian a fost agresat în trafic de mai mulţi bărbaţi de faţă cu un echipaj de poliţie chemat de victimă pentru a fi apărat de agresori.



"Poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de către un buzoian în vârsta de 41 de ani cu privire la faptul că în timp ce se afla în trafic pe raza localităţilor Săpoca şi Cernăteşti ar fi fost agresat fizic de mai multe persoane. După sesizare, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului pentru verificarea aspectelor semnalate, stabilind că este vorba despre un conflict în desfăşurare cu trei persoane de o parte şi apelantul de o parte. Echipajul care a intervenit la faţa locului a despărţit părţile implicate în conflict în vederea consilierii lor. La faţa locului au fost dirijate mai multe echipaje de poliţie, cât şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Buzău pentru aplanarea şi preîntâmpinarea escaladării conflictului", a declarat, purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Cosmin Stanciu.



Un buzoian a postat pe internet mai multe imagini cu momentul în care este agresat de mai mulţi bărbaţi de faţă cu un echipaj de poliţie. Oamenii legii fuseseră chemaţi de victimă, după ce, din spusele acestuia, fusese blocat în trafic de respectivele persoane cu puţin timp în urmă. În imagini se poate observa că maşina în care se afla buzoianul avea urme de lovituri şi mai multe geamuri sparte.



Trei persoane care l-au agresat în trafic pe bărbat au fost reţinute.

