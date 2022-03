Boardul FMI va discuta miercuri o finanţare de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina

Kristalina Georgieva, directorul FMI

Prezentă la un forum organizat de Financial Times, Kristalina Georgieva a precizat că această finanţare de urgenţă va completa cele 700 milioane de dolari distribuite Ucrainei de către FMI în luna decembrie 2021 precum şi cele 2,7 miliarde de dolari pe care le-a primit de la FMI în cadrul alocării de rezerve de lichiditate din luna august a anului trecut.



Georgieva a mai spus că poartă zilnic discuţii cu autorităţile ucrainene pentru a le ajuta să gestioneze criza economică declanşată de invazia rusească şi pentru a mobiliza sprijin şi resurse financiare. În plus, Fondul Monetar Internaţional analizează cum poate ajuta imediat unele dintre statele vecine ale Ucrainei, inclusiv Republica Moldova, care a solicitat ajutor, a precizat aceasta.



Potrivit directorului FMI, războiul din Ucraina a provocat un şoc la adresa economiei mondiale, scumpind energia şi alimentele, dislocând milioane de persoane şi erodând încrederea mediului de afaceri. "Ceea ce era de neconceput s-a întâmplat o dată cu atacul Rusiei asupra Ucrainei. Este tragic şi de asemenea vor exista consecinţe", a spus Kristalina Georgieva.



Cu toate acestea, directorul FMI a precizat că este prea devreme să prognozeze care va fi impactul războiului asupra economiei mondiale şi al sancţiunilor pe care SUA şi aliaţii le-au impus Rusiei asupra economiei mondiale. Este neclar cât de mult se va contracta economia Rusiei dar o recesiune "este cel mai probabil rezultat", a spus Georgieva.



Boardul Băncii Mondiale a aprobat luni un pachet de împrumuturi şi granturi în valoare de 723 milioane de dolari pentru Ucraina, ajutor de care Guvernul de la Kiev are disperată nevoie pentru susţinerea bugetului în contextul războiului.

