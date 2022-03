Boală ascunsă care ”strigă” după ajutor. Rodica Toma: Nu vreau și nu doresc nimănui să aibă aceste dureri de mielom multiplu

Durerea osoasă e primul semn pe care îl resimt cei mai mulți dintre cei care ajung să sufede de mielom multiplu, o boală rară a sângelui. Ciprian are 45 de ani și abia după 2 ani de la primele dureri e spate i-a fost pus diagnosticul nemilos.

Ciprian Săcuiu, pacient: Am avut dureri mari de spate . Familia și cu mine am decis să plecam la Viena. Am ajuns acolo în stare critică în ultima fază nu mai puteam merge deloc, m-am întors în România neavând posibilitatea să mai rămân acolo. Aici fac tratament de 3 ani de zile, nu mai puteam să mai stau în picioare aveam dureri foarte mari.

Doamna Rodica Toma este medic neuropsihiatru, dar în luptă cu boala este un pacient că oricare altul, caută permanent speranță.

Rodica Toma este medic și pacient: Nu vreau și nu doresc nimănui să aibă aceste dureri de mielom sunt dureri inconfundabile iți pulsează că niște crampe și te imobilizează complet, m-am ținut pe morfină 4 zile. Tratamentul nu e deloc simplu.

În timp, tratamentul nu mai funcționează, boala devine mai agresivă, iar soluțiile- tot mai greu de găsit.

Bădelița Sorina, medic primar hematolog: Speram să avem în curând acces și la terapia celulară care de curând a fost aprobată și de EMA. În clinicile mari avem posibilitatea să implementăm tot ce este nou, lucruile astea sunt posibile și în România. Cazurile în care ajung la noi, din păcate, 40 la sută ajung în gradul 3. Este o boala cronică, dar speram că în viitor să fie și vindecabilă.

Diagnosticarea precoce și noile tratamente pot reduce din suferință. Boala se depistează prin analize de sânge.

Prof. univ. dr. Daniel Croiu, preşedintele Colegiului medicilor: În primul rând numărul de pacienți e redus, este subdiagnosticată, a doua problemă pacientul vine în stadiile 2,3, a treia este inechitatea, adică primește un tratament și diagnostic diferit în funcție de zonele tării, acest lucru trebuie corectat.

În fiecare an sunt diagnosticaţi cu mielom multiplu cel puțin 500 de pacienți. Boala se manifestă prin dureri puternice de spate, fracturi sau infecții repetate. În plus, pacienții suferă adesea și de anxietate sau depresie din cauza perioadei lungi pe care o petrec în spital.

