BNR a majorat dobânda cheie la 4,75% pe an, un salt de un punct procentual

Banca Națională a decis miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, un salt de un punct procentual, în condițiile unei inflații care a depășit așteptările băncii centrale și a ajuns la 14,5% în mai.

Dobânda se va aplica începând cu data de 7 iulie 2022.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Prin această decizie BNR vrea să scumpească crditerea dar și să încurajeze economisirea.

Economiștii estimează că până la sfârșitul anului, dobânda cheie ar putea ajunge la 6%.

Guvernatorul BNR declara în mai că BNR trebuie să mărească pasul pentru reducerea ecartului față de celelalte țări din regiune, în condițiile în care ”creditorii încep să ridice din sprâncene”. Ungaria a ajuns cu dobânda cheie la 7,75%, în timp ce Cehia este la 7%.

Ce sunt ratele dobânzilor de referință și de ce sunt acestea importante

Indicii de referință bazați pe rata dobânzii – cunoscuți și sub denumirile „rate ale dobânzilor de referință”, „rate de referință” sau „dobânzi de referință” – sunt rate ale dobânzilor actualizate periodic și accesibile publicului. Acestea reprezintă o bază utilă pentru toate tipurile de contracte financiare, precum credite ipotecare, descoperiri de cont și alte tranzacții financiare mai complexe.

Ratele de referință sunt calculate de un organism independent, cel mai adesea pentru a reflecta costul împrumuturilor pe diferite piețe. De exemplu, acestea ar putea reflecta costurile suportate de bănci pentru împrumuturile pe care le contractează unele de la altele sau pentru obținerea de fonduri din alte surse, precum fonduri de pensii, societăți de asigurare și fonduri de piață monetară, informează ecb.europa.eu

Ratele dobânzilor de referință sunt utilizate pe larg de persoane fizice și organizații la nivelul întregului sistem economic.

De exemplu, băncile le utilizează atunci când acordă împrumuturi clienților persoane fizice sau companii.

O bancă ar putea accepta să împrumute bani unei companii la o rată a dobânzii convenită, stabilită la o anumită rată a dobânzii de referință plus 2%, ceea ce înseamnă că respectiva companie ar plăti o dobândă cu 2% superioară ratei de referință actuale. Așadar, costul împrumutului crește dacă rata dobânzii de referință se majorează și scade dacă rata dobânzii de referință se reduce. În acest caz, rata dobânzii de referință poate constitui o referință fiabilă, independentă și relativ simplă pentru toate părțile implicate, se arată pe site-ul ecb.europa.eu.

ŞTIRILE ZILEI