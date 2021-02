BMW se extinde în China, cea mai mare piaţă auto din lume

BMW

BMW vrea să-şi asigure capacitate de producţie suplimentară pe piaţa chineză în creştere, a precizat un purtător de cuvânt al grupului german.



"Putem construi mai mult, Brilliance are mai multe comenzi, este o situaţie din care toţi câştigă", a declarat oficialul BMW.



Compania nu a confirmat încă ce modele vor fi produse de Brilliance la fabrica din Shenyang şi care este numărul maşinilor ce vor fi construite.



În China, capacităţile de producţie trebuie aprobate de autorităţile locale.



Anul trecut, vânzările BMW pe piaţa chineză au urcat cu 7%, la 777.000 vehicule. Grupul german deţine patru branduri: BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad.



Luna trecută, BMW a informat că în 2020 vânzările sale de vehicule au scăzut cu 8,4%, în condiţiile în care pandemia de coronavirus şi-a făcut simţite efectele, iar multe reprezentanţe din întreaga lume au fost închise timp de mai multe luni.



Pe parcusul anului trecut, un număr de 2,324 de milioane de automobile BMW, Mini şi Rolls-Royce au fost vândute la nivel mondial. În Europa, vânzările grupului BMW au scăzut cu 15,7%, iar în SUA cu 18%.



Săptămâna trecută, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că grupul de stat FAW din China vrea să achiziţioneze Brilliance China Automotive Holdings Ltd - principalul partener chinez al BMW - cu suma de aproximativ 7,2 miliarde de dolari.



Potenţiala achiziţie de către FAW, al doilea producător auto din China, vine într-un moment în care Huachen Automotive Group - principalul acţionar al Brilliance - este în pragul falimentului.



Conform negocierilor, FAW va achiziţiona iniţial 30,43% din acţiunile Brilliance deţinute de Huachen şi 11,89% din acţiunile deţinute de grupul de stat Liaoning Provincial Transportation Investment, apoi va face o ofertă voluntară pentru restul titlurilor Brilliance, susţin sursele.



Reprezentanţii FAW şi BMW nu au dorit să comenteze informaţia, iar cei ai Brilliance şi Liaoning Provincial Transportation Investment Group nu au răspuns solicitărilor de a comenta. Huachen susţine că informaţia este falsă, fără a da amănunte suplimentare.



Brilliance, cu sediul în Shenyang, capitala provinciei Liaoning, şi grupul german BMW AG au o societate mixtă - BMW Brilliance Automotive - responsabilă pentru aproape tot profitul Brilliance. Dar BMW intenţionează să-şi majoreze anul viitor participaţia la 75%, preluând controlul societăţii mixte. BMW ar urma să plătească 3,6 miliarde de euro pentru încă 25% din acţiunile BMW Brilliance Automotive.



Brilliance deţine de asemenea 51% dintr-o societate mixtă cu compania franceză Renault SA.



FAW, cu sediul în Changchun, provincia Jilin, are partneriate cu Volkswagen AG şi Toyota Motor Corp pentru a produce automobile în China. De asemenea produce sub propriul brand camioane de mare tonaj.

