Bloomberg: Cele mai bune jocuri video din 2020

2020 a fost un an dificil pentru cea mai mare parte a lumii, dar afacerile din industria jocurilor au înregistrat creșteri importante. Producția a fost îngreunată de angajații care lucrau de acasă, dar vânzările au crescut, iar calitatea jocurilor nu a avut de suferit.

Cele mai bune jocuri ale anului 2020

Care au fost cele mai bune titluri din acest an, în opinia jurnaliștilor de la Bloomberg:

Hades: O aventură situată în antichitatea greacă, Hades este un amestec al genului hack-and-slash cu acea senzație de „doar o singură încercare” a jocurilor tip platformă. De fiecare dată când mori, trebuie să o iei de la început - dar va simți întotdeauna că ai realizat ceva, iar povestea te va ține conectat indiferent cât de mult joci.

Final Fantasy VII Remake: Această refacere a titlului pentru PlayStation 4 nu este doar o abordare modernă a unui clasic și o reflecție asupra a ceea ce înseamnă de fapt refacerea unei piese de artă.

Call of the Sea: Este 1934. Ești Nora Everhart, într-o expediție pe o insulă de lângă Tahiti în căutarea soțului dispărut, Harry. Ceea ce găsești este un amestec de joc de aventură gen Myst și lucrările scriitorului de ficțiune horror H.P. Lovecraft, cu puzzle-uri elaborate și o poveste grozavă.

Demon’s Souls: Amplasat într-o lume în ruină, plină de moarte și decădere, marea exclusivitate a PlayStation 5, un remake al titlului cu același nume din 2009, nu este pentru cei slabi de inimă. La fel ca alte jocuri de la FromSoftware Inc., aceasta este una dintre cele mai provocatoare experiențe din fața unui ecran.

Assassin's Creed Valhalla: Fiecare joc nou din seria Assassin's Creed de la Ubisoft Entertainment SA continuă să se îmbunătățească. De data aceasta, plecăm în secolul al IX-lea pentru o vânătoare vikingă prin Norvegia și Anglia, plină de comori și mistere.

Fall Guys: Ultimate Knockout: Când Fortnite întâlnește Mario Party. JUcătprul poate fi una dintre cele șaizeci de creaturi care concurează pentru dominație într-o serie de mini-jocuri elaborate. Rezultatele sunt distractive, haotice și captivante.

Paper Mario: The Origami King: Nintendo a folosit seria Paper Mario pentru a experimenta un joc ciudat. Regele Origami are un sistem ciudat de luptă, care face jucătorul să zâmbească.

Bugsnax: Aceste creaturi sunt parțial insecte și parțial gustări. Există Fryder, un păianjen făcut din cartofi prăjiți; Pineantula, o tarantula din ananas; Spuddy, un crab din cartofi copți și așa mai departe. Sarcina jucătorului este să îi fotografieze, să le urmărească mișcările, să-și dea seama cum să-i prindă și să se bucure de poveste. Bugsnax este minunat pentru a te juca cu copii.

Ori și Will of the Wisps: unul dintre cele mai frumoase jocuri ale anului, acest platformer 2D este încântător. Jucați un gardian pe nume Ori într-o lume plină de creaturi care amintesc vag de folclorul european.

Jackbox Party Pack 7: Anul acesta nu au existat petreceri, dar cel puțin a existat Jackbox, un pachet de minibujocuri de familie.

sursa mediafax

ŞTIRILE ZILEI